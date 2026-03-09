Criza petrolului din 1973 și războiul din Orientul Mijlociu

Tot în 1973, o altă criză majoră a zguduit lumea. Războiul de Yom Kippur a izbucnit în octombrie, când Egiptul și Siria au invadat Israelul.

În timp ce prețurile petrolului erau deja în creștere, embargoul impus de țările arabe exportatoare de petrol, ca formă de protest față de sprijinul SUA pentru Israel, a dus la o criză energetică globală. Potrivit publicației britanice Bloomberg notează că această criză a generat efecte în lanț, afectând economia globală și relațiile internaționale.

În ciuda dificultăților interne, Nixon a încercat să-și salveze imaginea prin realizări pe scena internațională. În decursul unui singur an, el a reușit să normalizeze relațiile cu China, să relaxeze tensiunile cu Uniunea Sovietică, să încheie implicarea SUA în Războiul din Vietnam și să trimită secretarul de stat Henry Kissinger pentru a negocia pacea în Orientul Mijlociu.

Totuși, aceste realizări externe nu au reușit să salveze popularitatea președintelui: în timp ce rata de aprobare era de 68% în ianuarie 1973, ea a scăzut la doar 30% până în octombrie, pe fondul scandalului Watergate și al crizei economice.

Lecția crizei petrolului din 1973

Atacul recent al SUA și Israelului asupra Iranului aduce din nou în atenție lecțiile dureroase ale crizei petrolului din 1973. După cum subliniază Bloomberg, o criză energetică poate escalada rapid într-o criză globală care afectează economia, relațiile internaționale și viața cotidiană.

În Statele Unite, embargoul petrolier a creat haos: cozi uriașe la benzinării, raționalizare și un sentiment generalizat de panică.

„Oamenii mergeau de la o benzinărie la alta, umpleau rezervoarele cu un dolar-două, temându-se că situația s-ar putea înrăutăți”, descrie o sursă din acea perioadă. În februarie 1974, guvernul american a fost nevoit să deschidă rezervele strategice pentru a stabiliza piața.

Această criză a declanșat și o căutare intensă a surselor alternative de energie. Până la sfârșitul anilor 70, americanii au început să cumpere tot mai multe mașini mici și eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, cum ar fi Honda Civic sau Volkswagen Rabbit, înlocuind mașinile americane mari și energofage.

Azi, situația pare să se repete: multe companii auto reduc investițiile în vehicule electrice, o decizie care ar putea fi regretată dacă prețurile carburanților vor continua să crească.

Alianțe sub presiune în criza petrolului din 1973

Un alt efect al crizei din 1973 a fost testarea relațiilor internaționale. La acea vreme, principalii competitori economici ai SUA erau Germania de Vest și Japonia, iar suspiciunile că americanii ar fi orchestrat criza petrolului pentru a le încetini ascensiunea economică erau larg răspândite.

Situația actuală din Orientul Mijlociu ridică întrebări similare pentru rivali precum China, care depinde de importuri de petrol din regiune pentru aproximativ 6% din necesarul său energetic.

Europa, de asemenea, resimte presiuni. În ciuda faptului că doar 5% din importurile sale de petrol provin din Orientul Mijlociu, creșterea globală a prețurilor la energie riscă să accentueze problemele economice deja existente ale continentului, precum datoriile record și amenințarea inflației. Relațiile transatlantice, deja tensionate în timpul administrației Trump, continuă să fie testate.

În 1973, Henry Kissinger a proclamat „Anul Europei” pentru a repara legăturile slăbite dintre SUA și aliații europeni. Cu toate acestea, în spatele ușilor închise, atât el, cât și Nixon criticau vehement lipsa de loialitate a europenilor. Atunci, ca și acum, Europa s-a confruntat cu dileme grele: sprijinirea Israelului sau asigurarea importurilor de petrol din țările arabe.

Efecte politice și economice de durată, după criză petrolului din 1973

Crizele energetice au fost adesea folosite de politicieni ca pretext pentru a-și promova agendele. De exemplu, în 1973, opoziția față de transportul școlar a fost justificată prin reducerea consumului de benzină.

Descoperirea rezervelor uriașe de petrol din Alaska, în 1968, a fost inițial întâmpinată cu reticență din cauza preocupărilor ecologice. Totuși, embargoul petrolier a determinat Congresul SUA să aprobe rapid construcția unui oleoduct pentru transportul petrolului.

În mod similar, criza actuală ar putea accelera deschiderea terenurilor federale și a apelor offshore pentru extracția de petrol și gaze. De asemenea, ar putea alimenta apelurile pentru relocarea producției industriale în SUA, sub pretextul securității naționale.

Repercusiuni globale ale crizei din 1973

În 1973, creșterea prețului petrolului a avut un impact devastator asupra economiilor aflate în dezvoltare. Multe țări nu au putut plăti pentru importurile de petrol și au acumulat datorii uriașe care le-au împovărat economiile pentru ani de zile.

În Marea Britanie, creșterea prețurilor la energie a exacerbat problemele economice, forțând guvernul să caute ajutor financiar internațional, un episod care încă bântuie memoria colectivă.

Crizele energetice lasă urme adânci în societate. De exemplu, limita națională de viteză de 55 mile pe oră, introdusă în SUA pentru a economisi combustibil, a fost menținută timp de peste două decenii, până în 1995.

Chiar și cultura populară a reflectat aceste schimbări: în 1974, cursa Daytona 500 a devenit Daytona 450 pentru a economisi combustibil, iar în filmul „The Man With the Golden Gun”, James Bond caută un dispozitiv capabil să folosească energia solară pentru a rezolva criza energetică.

Efectele unei crize energetice se propagă rapid și imprevizibil. Așa cum arată Bloomberg, ele pot remodela piețele și relațiile internaționale și pot lăsa urme de lungă durată asupra societăților, economiilor și obiceiurilor zilnice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Gata! Răsturnare de situație! Ce a făcut Oana Țoiu în urmă cu scurt timp
Viva.ro
Gata! Răsturnare de situație! Ce a făcut Oana Țoiu în urmă cu scurt timp
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Unica.ro
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…” Foto
Elle.ro
Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…” Foto
gsp
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
GSP.RO
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.RO
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Parteneri
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil: ”Am aflat ce o să avem". Vezi mai mult
Libertateapentrufemei.ro
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil: ”Am aflat ce o să avem". Vezi mai mult
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Puțini și-l imaginează așa pe Gabi Tamaș! Imaginile de la nunta cu Ioana au ieșit din nou la iveală, dar adevărul despre pragul critic prin care a trecut cuplul înainte de Survivor a uimit pe toată lumea
Tvmania.ro
Puțini și-l imaginează așa pe Gabi Tamaș! Imaginile de la nunta cu Ioana au ieșit din nou la iveală, dar adevărul despre pragul critic prin care a trecut cuplul înainte de Survivor a uimit pe toată lumea

Alte știri

Cele trei măsuri necesare pentru a ne proteja de creșterea prețului la motorină și scumpiri în lanț
Știri România 18:29
Cele trei măsuri necesare pentru a ne proteja de creșterea prețului la motorină și scumpiri în lanț
Mai multe probe excluse în dosarul în care Călin Georgescu și mercenarul Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat
Știri România 17:54
Mai multe probe excluse în dosarul în care Călin Georgescu și mercenarul Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat
Parteneri
Boala care afectează 70% dintre adulți, iar cifrele continuă să crească. „Autocontrolul nu poate rezolva problema unui mediu obezogenic”
Adevarul.ro
Boala care afectează 70% dintre adulți, iar cifrele continuă să crească. „Autocontrolul nu poate rezolva problema unui mediu obezogenic”
„E cel mai bun jucător din România!”. Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: „FCSB nu a dat 125.000 de euro pe el”. Exclusiv
Fanatik.ro
„E cel mai bun jucător din România!”. Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: „FCSB nu a dat 125.000 de euro pe el”. Exclusiv
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Elle.ro
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Motivul pentru care concertul Mishei Miller se învârte în jurul numărului 13: „Dumnezeu mă călăuzește”
Exclusiv
Stiri Mondene 18:00
Motivul pentru care concertul Mishei Miller se învârte în jurul numărului 13: „Dumnezeu mă călăuzește”
Ce face Dana Rogoz seara și noaptea, când e acasă: „Dacă nu am un eveniment sau un spectacol de teatru”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:58
Ce face Dana Rogoz seara și noaptea, când e acasă: „Dacă nu am un eveniment sau un spectacol de teatru”
Parteneri
Băiețel sau fetiță? Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil: „Le facem o surpriză. Îmi place simbolistica!”
TVMania.ro
Băiețel sau fetiță? Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil: „Le facem o surpriză. Îmi place simbolistica!”
Nou accident la circ. O acrobată a căzut 4 metri în gol tot de pe "Roata Morții" la un spectacol din București
ObservatorNews.ro
Nou accident la circ. O acrobată a căzut 4 metri în gol tot de pe "Roata Morții" la un spectacol din București
Ultima oră! Alertă alimentară în România! Un aliment consumat zilnic de români, retras de la vânzare! Aruncă-l imediat dacă îl ai în casă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Alertă alimentară în România! Un aliment consumat zilnic de români, retras de la vânzare! Aruncă-l imediat dacă îl ai în casă
Parteneri
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.ro
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Ce au remarcat americanii la noul model Dacia, denumit Striker: „Nu e o coincidență”
GSP.ro
Ce au remarcat americanii la noul model Dacia, denumit Striker: „Nu e o coincidență”
Parteneri
Care sunt riscurile prelungirii conflictului militar din Orientul Mijlociu. Impactul estimat asupra consumului și industriei din România
Mediafax.ro
Care sunt riscurile prelungirii conflictului militar din Orientul Mijlociu. Impactul estimat asupra consumului și industriei din România
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
StirileKanalD.ro
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Wowbiz.ro
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Redactia.ro
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat
KanalD.ro
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat

Politic

Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE, după scandalul cu Irina Ponta, fata lui Victor Ponta
Politică 11:58
Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE, după scandalul cu Irina Ponta, fata lui Victor Ponta
AUR rămâne sub 40% în intențiile de vot, PSD e la distanță mare. Diferență mică între locurile trei și patru - Sondaj Inscop
Politică 11:09
AUR rămâne sub 40% în intențiile de vot, PSD e la distanță mare. Diferență mică între locurile trei și patru – Sondaj Inscop
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Prezentatoarea care suferă de o boală gravă i-a șocat pe toți. Cum a apărut vedeta
Fanatik.ro
Prezentatoarea care suferă de o boală gravă i-a șocat pe toți. Cum a apărut vedeta
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului