Livratorul se afla pe un scuter și intra din zona pieței Delfinului, de pe Bulevardul Chișinău, pe Șoseaua Pantelimon. Este depășit de o dubă, al cărei șofer este nevoit să frâneze la scurt timp după aceea destul de brusc, după ce o altă mașină din fața sa face același lucru.

Curierul nu pare să observe însă acest lucru și din videoclip nu pare nici că încearcă să reducă viteza, astfel că intră direct în spatele dubei oprite în fața sa. În ultimele momente înainte de accident, bărbatul pune picioarele pe jos, posibil dintr-o încercare de a opri scuterul.

Bărbatul rămâne sub motoretă și nu se mișcă pentru câteva secunde, moment în care șoferul din dubă se dă jos, iar videoclipul se oprește.

Brigada Rutieră a emis un comunicat după ce imaginile au apărut în spațiul public, menționând următoarele:

„La data de 08.03.2026, în jurul orei 13:00, pe Șoseaua Pantelimon s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autovehicule. În urma accidentului au rezultat exclusiv pagube materiale. Ambii conducători auto s-au prezentat la Biroul Accidente Ușoare pentru întocmirea documentelor de constatare și soluționarea accidentului.”

Din primele verificări, s-a stabilit faptul că un bărbat, cetățean străin, în vârstă de 31 de ani, care se deplasa cu mopedul pe Șoseaua Pantelimon, nu ar fi păstrat o distanță suficientă în mers și a lovit în partea din spate un autovehicul, care circula în fața sa. Livratorul a primit astfel o amendă de 810 lei pentru nerespectarea distanței.

