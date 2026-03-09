Pe 28.02.2026 a început încă un război foarte dur, în Orientul Mijlociu, o zonă de care depind foarte mult prețurile la benzină/motorină, gaze, energie și, în cascadă, toate celelalte prețuri pe care le plătim pentru aproape tot ce cumpărăm. Liderii politici de la București au avut prime reacții demne de Cascadorii Râsului, în sensul că România nu va fi prea afectată… Apoi, probabil sfătuiți de consilieri nevăzuți mai inteligenți decât ei, au început să recunoască inevitabilul impact negativ semnificativ asupra economiei României, adică asupra buzunarelor noastre, ale tuturor.

Triada N. Dan – Bolojan – Grindeanu Nordis are azi aceeași atitudine ca iluștrii lor predecesori: li se pare că vor sta la putere pe termen lung și nu le pasă de lege și de obligațiile constituționale și legale pe care și le-au asumat (de bunăvoie și nesiliți de nimeni). De exemplu, legea obligă Guvernul să depună la Parlament proiectul de buget pentru 2026 până pe 15.10.2025. NICI PÂNĂ AZI, 9.03.2026, PUBLICUL NU A VĂZUT ACEST PROIECT DE BUGET PE 2026! Dar nu pentru că nu există, ci pentru că încă negociază între ei cum să-și împartă resursele publice care să fie sifonate de băieții deștepți care gravitează în jurul partidelor aflate la guvernare. 

Exemplul microbuzelor școlare cumpărate din bani PNRR la prețuri de 2-3 ori mai mari decât prețul pieței este mai mult decât grăitor. Nici la companiile de stat nu a intrat nimeni să dea cu barda în bugetele de achiziții umflate, deci mafia transpartinică extrage în continuare valoare uriașă și de acolo. Autoritățile locale continuă tot felul de proiecte de investiții cu eficiență cel puțin discutabilă, multe dintre ele chiar nepotrivite ca priorități pentru bugetul de stat în acești ani de criză 2025-2026-2027. 

Deja marile dosare de corupție au început să se adune în jurul actualului guvern Bolojan – PSD Nordis – USR – UDMR. Despre unele a aflat și publicul, atunci când Parchetul a comunicat diverse decizii procedurale, chiar dacă apoi propaganda partidelor finanțate cu sume indecente de la bugetul de stat a acoperit parțial adevărul. Deocamdată ei au impresia că sunt bine la putere, tovarășii lor din așa-zisa opoziție parlamentară finanțată de guvern cu mulți bani publici nu le pun mari probleme și, împreună, ei cred că vor aranja și alegerile din 2028, astfel încât să nu cumva să crească o alternativă la cele două tabere, un fel de a treia cale.

Din păcate pentru România, președintele Nicușor Dan este complice cu această guvernare care lovește cu consecvență în categoriile vulnerabile: în bolnavi, în mamele gravide, în persoanele cu handicap, în micii antreprenori și, în general, în oamenii obișnuiți, care nu-și permit să dea 1,5 milioane de euro pentru a le rezolva premierul Bolojan problemele (ca acel afacerist de la Vaslui care a fost primit chiar în biroul lui Bolojan în schimbul promisiunii acelei sume indecente). În loc să vegheze la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice (guvernul fiind, evident, la loc de frunte între acestea), actualul președinte al României (la fel de trecător în funcție ca și predecesorul lui, Iohannis, care, pe 6.12.2024, se visa pe termen nedeterminat în acea funcție) sfidează voturile multora dintre cei peste 6,1 milioane de români care l-au votat pe 18.05.2025. Aceia în niciun caz nu l-au ales pentru a fi complice cu acest tip de guvernare, care spoliază oamenii lipsiți de apărare și favorizează mafioții care-și permit să cumpere influență la premier pe milioane și sute de mii de euro.

Zilele trecute, pe 6.03.2026, după ce Nicușor Dan s-a făcut iar de râs în fața gărzii de onoare de la Varșovia (cu noi piruete și gesturi greu de înțeles după regulile protocolului la acel nivel), Administrația Prezidențială ne-a anunțat oficial că „în contextul vizitei oficiale a Președintelui României, Nicușor Dan, la Varșovia, Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a vizitat … două centre cu o vastă experiență în aplicarea unor soluții pentru prevenirea adicțiilor și protecția copiilor”. Personal, susțin din toată inima orice inițiativă a partenerei de viață a președintelui Nicușor Dan care poate face bine unor copii aflați în nevoie! Cred că este foarte bine ca o persoană aflată în poziția socială a d-rei / d-nei Mirabela Grădinaru să mobilizeze energii și resurse din societate în astfel de direcții! Nu știu de ce predecesoarea ei, profesoara Carmen Iohannis, nu a făcut mai mult în această privință. Dar, ca simplu cetățean, nu înțeleg deloc această proclamare a partenerei de viață a lui Nicușor Dan ca primă-doamnă a României, printr-un fel de directivă a Administrației Prezidențiale.

Ce înseamnă concret acest statut? Ce autoritate are? Ce atribuții? I se alocă ceva resurse publice? Dacă da, din care buget? De ce nu propune Nicușor Dan partenerilor săi politici de la guvernare legiferarea acestei funcții? Este posibilă deținerea unui astfel de rol chiar și de către o persoană necăsătorită cu președintele în funcție (conform legilor din România)? De fapt, este vorba despre nevoia de a avea un minim de reguli și transparență în democrația noastră constituțională

Ca membru al Bisericii Ortodoxe Române (așa cum sunt marea majoritate a românilor, conform ultimului referendum), am auzit multe discuții în jurul meu între alți credincioși, despre cum cuplul Nicușor Dan + Mirabela Grădinaru ar trăi în păcat de prea mult timp, adică necununați la Biserică, în fața altarului, deși au deja și copii mari împreună. Personal, eu am opinia că în secolul 21 doi oameni maturi pot să-și asume o astfel de relație, mai ales atunci când aparțin curentului progresist din societate, iar nu celui mai degrabă conservator. Dar, când vine vorba despre cheltuirea banilor publici (precum cei pentru deplasări în străinătate ale primei-doamne și alte asemenea activități de bun simț), cred că e nevoie de reguli clare, pe care sunt sigur că și Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, sincer animați de bune intenții, au de gând să le respecte.

Și totuși, ce ne facem cu efectele noului război asupra noastră?

Din cauza acestor politicieni și a micimii lor, România este prinsă, din nou, foarte nepregătită, de noua criză internațională în derulare: cu deficite gemene foarte mari (nu doar cel al bugetului, dar și cel comercial, de peste 30 miliarde de euro în 2025), cu foarte puțină încredere a poporului român în statul condus mediocru de acești politicieni, cu 3 din 4 români crezând că România merge într-o direcție greșită, cu peste 6 milioane de români emigrați deja în ultimele decenii, cu mulți oameni de afaceri și din clasa de mijloc nemaiavând încredere să investească în România, cu inflația cea mai mare din Uniunea Europeană, cu cele mai mari prețuri la energie raportate la puterea de cumpărare a populației etc. 
Probabil ni se va spune iar să strângem cureaua. Eu cred că e bine să ne punem chiar centurile de siguranță, pentru că avionul numit România nu are cum să fie ferit de turbulențe în noul context planetar de după 28.02.2026. Probabil vor continua să pună poveri financiare pe noi, oamenii obișnuiți, astfel încât ei să-și poată finanța de la bugetul de stat privilegiile, capriciile și clientela politică, din păcate…

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Eleva pentru care se bat 126 de universități americane: „Burse cumulate de 9 milioane de dolari”

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
După luni de tăcere, mesajul lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
Viva.ro
După luni de tăcere, mesajul lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Unica.ro
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini rare a făcut publice: „Sunt foarte emoționată...”
Elle.ro
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini rare a făcut publice: „Sunt foarte emoționată...”
gsp
Fostul mare talent al Ligii 1 e dezvoltator imobiliar! Gazeta l-a găsit pe șantier, lângă București: „Spre rușinea mea, am reușit prea puțin în fotbal!” + „Noi am fost cobaii lui Neubert”
GSP.RO
Fostul mare talent al Ligii 1 e dezvoltator imobiliar! Gazeta l-a găsit pe șantier, lângă București: „Spre rușinea mea, am reușit prea puțin în fotbal!” + „Noi am fost cobaii lui Neubert”
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Parteneri
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil: ”Am aflat ce o să avem". Vezi mai mult
Libertateapentrufemei.ro
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil: ”Am aflat ce o să avem". Vezi mai mult
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Transformare șoc! Cum arăta Karina Jianu înainte de „revoluția” părului scurt. Imagini rare din liceu: era de nerecunoscut cu păr lung și breton!
Tvmania.ro
Transformare șoc! Cum arăta Karina Jianu înainte de „revoluția” părului scurt. Imagini rare din liceu: era de nerecunoscut cu păr lung și breton!

Alte știri

Cum a ajuns un neurochirurg să aibă patru gărzi consecutive în două orașe diferite: „Pentru asta am muncit, pentru asta trăiesc”
Știri România 10:00
Cum a ajuns un neurochirurg să aibă patru gărzi consecutive în două orașe diferite: „Pentru asta am muncit, pentru asta trăiesc”
Prețul carburanților a crescut iar luni, 9 martie 2026. Cât costă un litru de benzină și motorină în marile orașe din țară
Știri România 09:19
Prețul carburanților a crescut iar luni, 9 martie 2026. Cât costă un litru de benzină și motorină în marile orașe din țară
Parteneri
Boala care afectează 70% dintre adulți, iar cifrele continuă să crească. „Autocontrolul nu poate rezolva problema unui mediu obezogenic”
Adevarul.ro
Boala care afectează 70% dintre adulți, iar cifrele continuă să crească. „Autocontrolul nu poate rezolva problema unui mediu obezogenic”
Planul B al FCSB dacă sare în aer varianta cu Mirel Rădoi: „Îl vor toți”. Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
Fanatik.ro
Planul B al FCSB dacă sare în aer varianta cu Mirel Rădoi: „Îl vor toți”. Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Meghan Markle se compară cu Michelle și Barack Obama! Toată lumea vorbește despre aceste declarații neașteptate făcute de Ducesa de Sussex: „Eu și soțul meu...”
Elle.ro
Meghan Markle se compară cu Michelle și Barack Obama! Toată lumea vorbește despre aceste declarații neașteptate făcute de Ducesa de Sussex: „Eu și soțul meu...”
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Nicu Grigore a părăsit „Survivor România” 2026 în urma unei accidentări grave. Gestul făcut de soțul Bellei Santiago înainte de a pleca acasă
Stiri Mondene 11:30
Nicu Grigore a părăsit „Survivor România” 2026 în urma unei accidentări grave. Gestul făcut de soțul Bellei Santiago înainte de a pleca acasă
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat dacă vor avea băiat sau fată. Când va naște actrița al cincilea copil. „Este ultimul spectacol”
Stiri Mondene 10:43
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat dacă vor avea băiat sau fată. Când va naște actrița al cincilea copil. „Este ultimul spectacol”
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Filmul crimei din Timișoara, unde o mamă a fost ucisă de fiu chiar de 8 Martie: "Era tot de sânge"
ObservatorNews.ro
Filmul crimei din Timișoara, unde o mamă a fost ucisă de fiu chiar de 8 Martie: "Era tot de sânge"
Ultima oră! Alertă alimentară în România! Un aliment consumat zilnic de români, retras de la vânzare! Aruncă-l imediat dacă îl ai în casă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Alertă alimentară în România! Un aliment consumat zilnic de români, retras de la vânzare! Aruncă-l imediat dacă îl ai în casă
Parteneri
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
GSP.ro
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Mediafax.ro
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
StirileKanalD.ro
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Wowbiz.ro
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Redactia.ro
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
S-a stins din viață Viorel Clapău, fost primar în Rebrișoara
KanalD.ro
S-a stins din viață Viorel Clapău, fost primar în Rebrișoara

Politic

AUR rămâne sub 40% în intențiile de vot, PSD e la distanță mare. Diferență mică între locurile trei și patru - Sondaj Inscop
Politică 11:09
AUR rămâne sub 40% în intențiile de vot, PSD e la distanță mare. Diferență mică între locurile trei și patru – Sondaj Inscop
Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Politică 06 mart.
Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Cum a obținut Cristian Bușoi peste 12 milioane de lei dintr-un drept litigios cumpărat cu 80.000 de euro. DNA a clasat ancheta de corupție
Fanatik.ro
Cum a obținut Cristian Bușoi peste 12 milioane de lei dintr-un drept litigios cumpărat cu 80.000 de euro. DNA a clasat ancheta de corupție
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului