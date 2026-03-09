Pe 28.02.2026 a început încă un război foarte dur, în Orientul Mijlociu, o zonă de care depind foarte mult prețurile la benzină/motorină, gaze, energie și, în cascadă, toate celelalte prețuri pe care le plătim pentru aproape tot ce cumpărăm. Liderii politici de la București au avut prime reacții demne de Cascadorii Râsului, în sensul că România nu va fi prea afectată… Apoi, probabil sfătuiți de consilieri nevăzuți mai inteligenți decât ei, au început să recunoască inevitabilul impact negativ semnificativ asupra economiei României, adică asupra buzunarelor noastre, ale tuturor.

Triada N. Dan – Bolojan – Grindeanu Nordis are azi aceeași atitudine ca iluștrii lor predecesori: li se pare că vor sta la putere pe termen lung și nu le pasă de lege și de obligațiile constituționale și legale pe care și le-au asumat (de bunăvoie și nesiliți de nimeni). De exemplu, legea obligă Guvernul să depună la Parlament proiectul de buget pentru 2026 până pe 15.10.2025. NICI PÂNĂ AZI, 9.03.2026, PUBLICUL NU A VĂZUT ACEST PROIECT DE BUGET PE 2026! Dar nu pentru că nu există, ci pentru că încă negociază între ei cum să-și împartă resursele publice care să fie sifonate de băieții deștepți care gravitează în jurul partidelor aflate la guvernare.

Exemplul microbuzelor școlare cumpărate din bani PNRR la prețuri de 2-3 ori mai mari decât prețul pieței este mai mult decât grăitor. Nici la companiile de stat nu a intrat nimeni să dea cu barda în bugetele de achiziții umflate, deci mafia transpartinică extrage în continuare valoare uriașă și de acolo. Autoritățile locale continuă tot felul de proiecte de investiții cu eficiență cel puțin discutabilă, multe dintre ele chiar nepotrivite ca priorități pentru bugetul de stat în acești ani de criză 2025-2026-2027.

Deja marile dosare de corupție au început să se adune în jurul actualului guvern Bolojan – PSD Nordis – USR – UDMR. Despre unele a aflat și publicul, atunci când Parchetul a comunicat diverse decizii procedurale, chiar dacă apoi propaganda partidelor finanțate cu sume indecente de la bugetul de stat a acoperit parțial adevărul. Deocamdată ei au impresia că sunt bine la putere, tovarășii lor din așa-zisa opoziție parlamentară finanțată de guvern cu mulți bani publici nu le pun mari probleme și, împreună, ei cred că vor aranja și alegerile din 2028, astfel încât să nu cumva să crească o alternativă la cele două tabere, un fel de a treia cale.

Din păcate pentru România, președintele Nicușor Dan este complice cu această guvernare care lovește cu consecvență în categoriile vulnerabile: în bolnavi, în mamele gravide, în persoanele cu handicap, în micii antreprenori și, în general, în oamenii obișnuiți, care nu-și permit să dea 1,5 milioane de euro pentru a le rezolva premierul Bolojan problemele (ca acel afacerist de la Vaslui care a fost primit chiar în biroul lui Bolojan în schimbul promisiunii acelei sume indecente). În loc să vegheze la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice (guvernul fiind, evident, la loc de frunte între acestea), actualul președinte al României (la fel de trecător în funcție ca și predecesorul lui, Iohannis, care, pe 6.12.2024, se visa pe termen nedeterminat în acea funcție) sfidează voturile multora dintre cei peste 6,1 milioane de români care l-au votat pe 18.05.2025. Aceia în niciun caz nu l-au ales pentru a fi complice cu acest tip de guvernare, care spoliază oamenii lipsiți de apărare și favorizează mafioții care-și permit să cumpere influență la premier pe milioane și sute de mii de euro.

Zilele trecute, pe 6.03.2026, după ce Nicușor Dan s-a făcut iar de râs în fața gărzii de onoare de la Varșovia (cu noi piruete și gesturi greu de înțeles după regulile protocolului la acel nivel), Administrația Prezidențială ne-a anunțat oficial că „în contextul vizitei oficiale a Președintelui României, Nicușor Dan, la Varșovia, Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a vizitat … două centre cu o vastă experiență în aplicarea unor soluții pentru prevenirea adicțiilor și protecția copiilor”. Personal, susțin din toată inima orice inițiativă a partenerei de viață a președintelui Nicușor Dan care poate face bine unor copii aflați în nevoie! Cred că este foarte bine ca o persoană aflată în poziția socială a d-rei / d-nei Mirabela Grădinaru să mobilizeze energii și resurse din societate în astfel de direcții! Nu știu de ce predecesoarea ei, profesoara Carmen Iohannis, nu a făcut mai mult în această privință. Dar, ca simplu cetățean, nu înțeleg deloc această proclamare a partenerei de viață a lui Nicușor Dan ca primă-doamnă a României, printr-un fel de directivă a Administrației Prezidențiale.

Ce înseamnă concret acest statut? Ce autoritate are? Ce atribuții? I se alocă ceva resurse publice? Dacă da, din care buget? De ce nu propune Nicușor Dan partenerilor săi politici de la guvernare legiferarea acestei funcții? Este posibilă deținerea unui astfel de rol chiar și de către o persoană necăsătorită cu președintele în funcție (conform legilor din România)? De fapt, este vorba despre nevoia de a avea un minim de reguli și transparență în democrația noastră constituțională.

Ca membru al Bisericii Ortodoxe Române (așa cum sunt marea majoritate a românilor, conform ultimului referendum), am auzit multe discuții în jurul meu între alți credincioși, despre cum cuplul Nicușor Dan + Mirabela Grădinaru ar trăi în păcat de prea mult timp, adică necununați la Biserică, în fața altarului, deși au deja și copii mari împreună. Personal, eu am opinia că în secolul 21 doi oameni maturi pot să-și asume o astfel de relație, mai ales atunci când aparțin curentului progresist din societate, iar nu celui mai degrabă conservator. Dar, când vine vorba despre cheltuirea banilor publici (precum cei pentru deplasări în străinătate ale primei-doamne și alte asemenea activități de bun simț), cred că e nevoie de reguli clare, pe care sunt sigur că și Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, sincer animați de bune intenții, au de gând să le respecte.

Și totuși, ce ne facem cu efectele noului război asupra noastră?

Din cauza acestor politicieni și a micimii lor, România este prinsă, din nou, foarte nepregătită, de noua criză internațională în derulare: cu deficite gemene foarte mari (nu doar cel al bugetului, dar și cel comercial, de peste 30 miliarde de euro în 2025), cu foarte puțină încredere a poporului român în statul condus mediocru de acești politicieni, cu 3 din 4 români crezând că România merge într-o direcție greșită, cu peste 6 milioane de români emigrați deja în ultimele decenii, cu mulți oameni de afaceri și din clasa de mijloc nemaiavând încredere să investească în România, cu inflația cea mai mare din Uniunea Europeană, cu cele mai mari prețuri la energie raportate la puterea de cumpărare a populației etc.

Probabil ni se va spune iar să strângem cureaua. Eu cred că e bine să ne punem chiar centurile de siguranță, pentru că avionul numit România nu are cum să fie ferit de turbulențe în noul context planetar de după 28.02.2026. Probabil vor continua să pună poveri financiare pe noi, oamenii obișnuiți, astfel încât ei să-și poată finanța de la bugetul de stat privilegiile, capriciile și clientela politică, din păcate…

