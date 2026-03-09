Legislația actuală permite accesul pe autostrăzi pentru vehiculele ce depășesc 50 km/h, ceea ce înseamnă că aceste microcaruri sunt eligibile. Totuși, autoritățile avertizează că lipsa experienței șoferilor tineri, combinată cu viteza traficului, crește riscul accidentelor.

România, lider în UE la decesele rutiere, caută soluții pentru reducerea tragediilor. Surse din Ministerul de Interne au declarat că măsura face parte dintr-un proiect legislativ ce urmează să fie dezbătut public.

„Siguranța rutieră este prioritară, mai ales pe drumurile de mare viteză”, au subliniat oficialii.

