Cum funcționează regula „777” care promite să alunge monotonia din cuplu

Ce este regula „777” pentru cupluri

Relațiile de cuplu au nevoie de atenție și grijă constantă pentru a rămâne solide, iar o regulă virală numită „777” propune o soluție prin care să alungați monotonia.

Aceasta sugerează organizarea unei întâlniri la fiecare șapte zile, o escapadă de weekend la fiecare șapte săptămâni și o vacanță mai lungă la fiecare șapte luni, potrivit Huffpost.com. Ideea a câștigat popularitate pe rețelele sociale și a fost discutată intens începând din 2023.

„Regula 777 este un cadru viral care încurajează cuplurile să petreacă timp intenționat împreună. Este o formulă ușor de reținut pentru a planifica experiențe speciale cu partenerul”, explică Julie Nguyen, coach de dating, în SUA.

Regula 777: organizarea unei întâlniri la fiecare șapte zile, o escapadă de weekend la fiecare șapte săptămâni și o vacanță mai lungă la fiecare șapte luni. Foto: Shutterstock

Cum funcționează exact regula „777” pentru cupluri

Pe de altă parte, Tracy Ross, terapeut licențiat în relații de cuplu, precizează că la fiecare șapte zile, partenerii ar trebui să petreacă timp de calitate împreună, fără distrageri. Terapeutul oferă și sugestii pe care partenerii de cuplu le pot face.

„La fiecare șapte zile, organizați o întâlnire sau petreceți timp împreună fără distrageri, cum ar fi o cină acasă fără ecrane sau copii.

Experții subliniază că această metodă simplifică planificarea și ajută la prioritizarea relației. Foto: Shutterstock

La fiecare șapte săptămâni, faceți ceva mai special, cum ar fi o excursie de o zi sau un weekend în afara orașului. La fiecare șapte luni, planificați o vacanță mai lungă sau o activitate extraordinară”, a precizat ea, potrivit sursei citate mai sus.

Experții explică beneficiile regulii „777” pentru cupluri

Experții subliniază că această metodă simplifică planificarea și ajută la prioritizarea relației. Sabrina Romanoff, psiholog clinician, menționează:

„Relațiile au nevoie de noutate, timp de calitate și investiție emoțională pentru a fi satisfăcătoare. Regula 777 oferă o structură clară pentru cupluri”, spune ea.

Sarah Barukh, terapeut în SUA, adaugă: „Timpul intenționat împreună poate ajuta la întreruperea rutinei automate și la reconectarea cu partenerul”.

Psihologii sunt de părere că regula este un memento pentru cupluri să protejeze timpul împreună, prevenind distanțarea cauzată de muncă sau rutina zilnică. Foto: Shutterstock

Care sunt eventualele dezavantaje ale regulii 777

Deși regula „777” are intenții bune, unii experți avertizează asupra riscurilor. Logan Ury, cercetător principal în relații la Hinge, afirmă: „Formulele rigide pot crea presiuni inutile sau sentimente de vinovăție când planurile nu reușesc. Prezența și implicarea sunt mai importante decât bifarea unei liste”, spune el.

Romanoff atrage atenția că aplicarea rigidă poate elimina spontaneitatea și bucuria. În plus, Barukh subliniază că această regulă poate fi inaccesibilă pentru cuplurile cu resurse limitate de timp sau bani. „Ceea ce contează cel mai mult este dacă amândoi se simt văzuți și conectați”, adaugă ea.

Adaptare funcție de cuplu ar putea fi „secretul” ca regula să funcționeze

Experții sugerează adaptarea regulii „777” la nevoile fiecărui cuplu. „Nu există o soluție universală”, spune Ury.

„Pentru unii, ritualurile zilnice mici, cum ar fi o verificare de 10 minute înainte de culcare, pot face o diferență mai mare decât gesturile grandioase”.

Ross propune variante mai simple: „O cină pe săptămână, o ieșire pe lună și o noapte în afara orașului pe an pot fi mai ușor de implementat”. Nguyen sugerează ritualuri personalizate, cum ar fi verificările trimestriale în cuplu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE