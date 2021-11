Dani Oțil și Mihaela Rădulescu au trăit o frumoasă poveste de iubire timp de cinci ani. Din păcate, au ajuns la despărțire, ea s-a stabilit în Monaco și a început o relație cu Felix Baumgartner, iar el s-a concentrat asupra vieții profesionale, dar și personale.

Întotdeauna, prezentatorul a avut numai cuvinte de laudă la adresa ei: „Bineînțeles că există viață după Mihaela Rădulescu. Eu mai vorbesc cu ea, îi mulțumesc pentru viața mea sexuală din ultimii ani. Am iubit doar de două ori în viață. Am avut două relații, a câte șapte ani. Nu am făcut sex pe lângă. Spun rarisim. Eu și Mihaela ne sunăm de Crăciun. Iau cina cu fete doar dacă îmi dau cheia de la casă”, mărturisea în urmă cu ceva timp Dani Oțil.

Iată că acum, invitat în podcastul lui Speak de pe YouTube, prezentatorul matinalului de la Antena 1 a dezvăluit că între el și Mihaela Rădulescu exista o anumită competivitate pe vremea când erau împreună. Atunci când el bifa un succes, ea nu-l felicita, spunea că și ea făcuse acel lucru cu ceva timp înainte.

„Mihaela Rădulescu, ori de câte ori eu povesteam ceva tare acasă, acum zece ani, zicea: «Păi, asta am făcut eu acum zece ani». Și te desfundai, îți dai seama. Eu îi ziceam: «Bă, tu știi că eu m-am dat de pe tiroliană de pe stâlpul…» și ea zicea: «Tu știi că noi am coborât 15 oameni pe o tiroliană într-o emisiune la mare». Eu m-am simțit super de c****”, a spus Dani Oțil, pe YouTube, ca invitat în emisiunea online a lui Speak.

S-au cuplat după divorţul ei de Elan Schwartzenberg

Mihaela şi Dani au fost împreună aproape cinci ani. S-au cuplat în toamna lui 2008, după divorţul ei de cel de-al treilea soţ, omul de afaceri Elan Schwartzenberg. Pe atunci, multă lume nu le-a dat viaţă lungă împreună, din pricina diferenţei de vârstă: ea este cu 11 ani mai mare decât el.

Un alt lucru care a alimentat „predicţiile” referitoare la iminenţa despărţirii a fost faptul că, ulterior, Mihaela s-a mutat la Monaco, venind doar ocazional în ţară. Nimeni nu şi-a putut imagina că nici distanţa, nici diferenţa de vârstă nu vor duce la ruptură, ci… dorinţa lui Dani de-a o lua de nevastă pe Mihaela.

