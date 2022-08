„Pe nevasta mea o iubesc din toată inima. E cea mai curată femeie de pe planetă.(…) E frumoasă de mor. M-am îndrăgostit de ea din prima secundă, din poze. A doua zi m-am văzut cu ea și am cerut-o de nevastă. După două săptămâni am devenit soț și soție.(…)

Isabela, te iubesc din toată inima mea, așa cum te-am iubit din prima clipă când ne-am cunoscut. N-o să divorțez niciodată în viața mea de tine!”, a declarat pilotul de raliuri la Antena Stars, după ce știrea despre divorțul lui a circulat în presă.

Ulterior, el a explicat și motivul pentru care a recurs la acest gest. A vrut să atragă atenția, să aibă un capital și mai mare de imagine, pentru ca sponsorii lui de la cursele de raliuri să fie și mai vizibili.

„Am făcut toată șmecheria asta ca să vadă sponsorii la televizor. În direct vă spun acum că totul a fost ceva de geniu. Mă văd oamenii la televizor, mă caută ziariștii, mă caută televiziunile și se văd sponsorii mei. De asta îmi dau bani, pentru reclamă.”, a mai spus Daniel Onoriu, conform Spynews.

Mesajul lui Daniel Onoriu în care a anunțat divorțul

În seara de 19 august, pe Facebook, Daniel Onoriu anunța divorțul de Isabela. „Divorțez de frumoasa Isabela, soția mea de aproape 6 ani. De ce? O să va detaliez tot: Ne-am cunoscut pe Facebook, cum i-am văzut fotografia m-am îndrăgostit de ea.

Am cerut-o de nevasta a două zi, iar peste alte două săptămâni mi-a devenit soție la starea civilă. În toți acești ani am plimbat-o în multe țări. Excursii minunate și câteva țări extotice: Zanzibar, Turcia 6 luni de vreo 8 ori, Egipt de 3 ori, Olanda, Austria, Dubai de două ori, Abu Dabhi ETC…..Mașina mea e pe numele ei, banii sunt toți pe cardul ei. Sunt romantic, o să va dau două exemple: M-am dus într-o seară la un nene care vindea flori și am luat un buchet frumos și i-am zis să vadă la ce terasă stăm și a venit la noi la masă unde i-a dăruit florile. În Egipt i-am luat un lanț destul de mare, de fapt 3, dar unul era mare și l-am rugat pe recepționer să mă urmărească și să o premieze cu titlul: noi hotelul etc oferim câte un cadou lunar celei mai frumoase femei din resort.

Cu toate astea femeia asta nu apreciază nimic. M-a lasă singur prin țară, călătoresc singur, azi mi-a dat KO când mi-a zis că nu vine cu mine la curse. Ea știe prea bine că aceste curse înseamnă totul pentru mine. Adio Isabela, te-am iubit din prima clipă, dar pentru că tu nu mă iubești și eu m-am răcit de tine. (…) Suntem împreună de 6 ani și nu vrea să facem copii. Asta e, nu mă mai doare nimic și abia aștept să ne vedem fiecare de viață lui separat”, a scris Daniel Onoriu pe Facebook.

Daniel Onoriu a avut mari probleme de sănătate, după o operație de micșorare a stomacului în Turcia. A stat aproape două luni în comă, iar acum are 71 de kilograme.

