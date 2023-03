În începutul jurnalului său, Daniel Pavel marchează începutul primăverii în România, chiar dacă în Republica Dominicană, acolo unde se află, e vară, sunt temperaturi de peste 20 de grade. „Încep acest material cu zâmbetul pe buze, deoarece a venit luna martie, deci primăvara este după colț si în emisfera nordică, pe plaiurile noastre mioritice.

„Pregătim ediții ce nu trebuie ratate”

Așa cum am postat pe social media, cu acest prilej vreau să aștern și în acest frumos colț de gazetă urarea mea de suflet adresată fiecărei doamne și domnișoare care citiți acest articol: să zâmbiti, să fiți prețuite la adevărata valoare, să continuați să ne aduceți starea de bine și optimism în viață și să fiți cât mai fericite. De aici, din îndepărtata Dominicană, tărâm al primăverii eterne, eu vă trimit câteva raze de soare, dar și promisiunea că vă pregătim ediții ce nu trebuie ratate nici pe mai departe”, a transmis Daniel Pavel, care face în jurnalul său pentru Libertatea și retrospectiva săptămânii care a trecut la Survivor 2023.

Aceasta a fost marcată de o premieră, două jocuri de imunitate la rând au fost câștigate de Faimoși. „Fac un pas către orizont și privesc spre săptămâna de Survivor ce s-a încheiat miercurea aceasta. A fost una la fel de dificilă ca până acum și a fost una în care am marcat o premieră – două victorii ale tribului roșu în jocurile pentru imunitate, ceea ce a condus la o nouă pierdere de membru din tribul albastru și una în care recompensa de comunicare a adus emoție și lacrimi.

Practic, putem spune că exact ca în viață a fost cu suișuri și coborâșuri, cu momente vesele și cu altele triste, dar mereu cu gândul de a vă aduce vouă, acolo, acasă, cele mai puternice minute din cel mai real reality show”, mai declară prezentatorul.

Daniel Pavel s-a bucurat de ziua națională din Republica Dominicană

Pe 27 februarie s-a serbat Ziua Națională a Republicii Dominicane. Prezentatorul a avut câteva zile, așa că alături de iubita lui, Ana, dar și de câțiva colegi, a serbat ziua specială. „Într-o perioadă așa încărcată de filmări, nu am să vă ascund că am găsit puțină vreme și pentru un respiro, pentru acele momente în care concurenții sunt ocupați pe insulă (știu, voi vedeți ce fac ei și de acolo), așa că eu și câțiva oameni din echipă putem să ne luăm scurte pauze. De această dată, am ales să serbăm venirea primăverii, chiar dacă nu aduce schimbări majore în vremea din Dominicană, si mai ales ziua națională a țării noastre gazde, 27 februarie.

Cum am profitat de această pauză? Alături de Ana, dar și de producătorul show-ului și bunul meu prieten turc, Guney și 3 minunate colege din echipă, Alexandra, Alis și Nicoleta, și de un alt coleg turc, Burak, am pornit pe străzile frumos colorate și de muzică încărcate.

S-a lăsat cu râsete, cu stare de bine, cu acel gen de amintiri pe care vi le doresc fiecăruia dintre voi să le creați cu oamenii care contează cu adevărat în viața voastră. Și poate vă întrebați cum poate fi o stare atât de bună când ești cu cei de la muncă… e simplu – acești oameni au devenit de-a lungul anilor mult mai mult de atât.

Alături de alți câțiva colegi de set, aceștia au devenit cei cărora le răspunzi indiferent de oră, cei alături de care acum poți face strategia pe următoarele zile de filmări și acum poți bea un pahar de vin, povestind despre dorul de casă. Dacă v-am făcut curioși, atât pe profilul meu, cât și pe al Anei găsiți câteva poze tare faine de atunci”, a transmis el.

Cum se menține în formă Daniel Pavel în Republica Dominicană

Într-un jurnal mai vechi, Daniel Pavel a anunțat că zilnic aleargă pe plajă, pentru a se menține în formă. Prezentatorul face constant sport, acum a anunțat că are timp și pentru a merge la sala de fitness.

„Totodată, pentru că programul meu a devenit cumva mai clar și știu exact când filmăm și când nu, acum am adăugat dimineților în care alergam și câteva ore petrecute la sală, uneori singur, alteori alături de câțiva colegi.

Pentru mine, unul, este mai mult decât o dorință de a rămâne în formā si de a face mișcare, a devenit un mod de a lăsa stresul acumulat deoparte, de a fi cumva deconectat de tot ce trebuie să fac și legat doar de ceea ce aleg să fac”, a mai zis Daniel Pavel, care anunță că luni începe o nouă serie de jocuri între Faimoși și Războinici la Survivor România 2023.

„Cu fiecare rând în parte, am ajuns și la capătul acestei povești săptămânale. Ca de fiecare dată, a fost o bucurie și sper că v-am adus puțin din lumea noastră mai aproape de a voastră, având în vedere că ele oricum se contopesc – și-mi spuneți pe multe căi, că e inspirațional și aspirațional pentru voi, de trei ori pe săptămână.

Noi deja am revenit sub soarele puternic și în căldura toridă, pregătim ceea ce pe voi vă va ține în fața televizoarelor luni, marți și miercuri, de la 20:30!”, a încheiat el.

