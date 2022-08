„Din ianuarie tot într-o vară o țin. Am fost plecat și cu familia. Am avut ocazia să plec și cu ai mei, cu tata, că doar pe tata îl mai avem, apoi cu iubita, cu Ana și apoi cu băiatul meu și cu mămica lui. Adică am făcut așa o gașcă extraordinară. Vara pentru mine înseamnă și adrenalina soarelui, adică nu doar vitamina D.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Am fost cu fiecare în parte, adică sunt norocos din punctul ăsta de vedere”, a povestit Daniel Pavel pentru EGO.ro.

„Am plecat pe planul lui de expediție, ceea ce a însemnat Albania, Grecia, comunitățile de aromâni din Nordul Greciei, după mamă, căci am fost și cu mama lui, cu Anca.

El e aromân după mamă, machidon cum spunem noi, și am avut ocazia să vedem Sfânta Maria, o sărbătoare extrem de importantă pentru ortodocși, în nordul Greciei, în orășelele din care provine practic familia lui. Albania sălbatică, misterioasă. A fost minunat pentru că el a ales”.

Chiar prezentatorul Tv a mărturisit că el și fosta iubită se înțeleg chiar mai bine decât pe vremea când formau un cuplu.

„Mult mai bine ne înțelegem acum pentru că relațiile sunt ca vinul bun, tot s-a făcut comparația asta, îmbătrânesc, în sensul înțelepciunii odată cu trecerea timpului.

Recomandări În plin război, o refugiată și-a extins restaurantele în Moldova și România. „Suntem gata să prăjim pește pentru întreaga lume, ca Ucraina să câștige”

Așa și noi. Suntem mult mai bine acum, mult mai inteligenți, am învățat valoarea unui compromis, puterea pe care o are un compromis, că nu are o conotație negativă.

Si pentru beneficiul copilului, dar și al nostru ca individ, că până la urmă asta e ideea, să trăim frumos pe lumea asta. E și scurt timpul pe care îl avem”, a mai spus Daniel Pavel.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO "Mâncarea e dezgustătoare, oamenii pot să te ucidă, iar femeile sunt ca porțelanul". Țara din Europa care a șocat-o pe soția lui Angel Di Maria, a fost un veritabil coșmar

Playtech.ro Carmen Iohannis, APARIŢIE şoc în fustă PREA SCURTĂ! Ce s-a VĂZUT IMEDIAT, imaginile fac furori! Foto

Observatornews.ro “Era sufletul meu, o fată atât de frumoasă”. O tânără a fost ucisă cu brutalitate, după ce a refuzat avansurile unui britanic. Bărbatul i-a aruncat trupul în lac

HOROSCOP Horoscop 27 august 2022. Fecioarele reacționează exagerat față de orice posibilă amenințare la adresa imaginii lor pe plan social

Știrileprotv.ro Povestea neromanțată a ”armatei de TikTok”. Cât de utili au fost, de fapt, cecenii lui Ramzan Kadîrov în Ucraina. ”I-am auzit. Și îi ucideam”

FANATIK.RO Cum s-au îmbrăcat George Simion şi Ilinca Munteanu la ceremonia de nuntă. Detaliul care a atras atenţia tuturor

Orangesport.ro FOTO! Un cuplu a fost surprins în timp ce întreţinea relaţii intime pe stadion. Poliţia a a anunţat că deschis o anchetă

PUBLICITATE Vrei să fii cel mai cool din curtea școlii? Atunci trebuie să intri aici!