Daniel Pavel, singur în Republica Dominicană. Ce s-a întâmplat cu iubita Ana: „Am stat două luni acolo”

Ea a petrecut două luni în Dominicană cu Daniel Pavel, prezentatorul Survivor, până de curând, când s-a întors în România. Ana Maria Pop a fost invitată în emisiunea „La Măruță”, de la PRO TV, unde a făcut dezvăluiri despre iubitul ei.

„El nu se dezice de la prezentatorul, cred eu, al anului”

„M-am întors cu multă vitamina D, bucurie și soare în suflet. Am stat două luni și voi reveni într-o lună la el. Domnu Dan este foarte bine, este pe val după cum ați văzut. Nu se dezice de la prezentatorul, cred eu, al anului”, a declarat Ana.

Totodată, ea a povestit și despre surpriza uriașă de care a avut parte în Republica Dominicană, Părinții au vizitat-o. „Familia mea a apărut în Dominicană pentru două săptămâni. Nu știam nimic, nu am bănuit nimic. A fost Daniel foarte discret. A fost o surpriză foarte faină. Am fost topită, nu știam pe cine să pup prima dată”, a mai spus iubita prezentatorului de la Survivor România 2023.

În Republica Dominicană, cei doi îndrăgostiți și-au făcut și un cadou special, acum ei au aceleași tatuaje. În emisiunea lui Cătălin Măruță, ea a explicat ce semnificație au însemnele de pe piele.

„Infinitul a pornit din ideea că relația și ceea ce simțim noi acum, cred că se îndreaptă spre un infinit. Și e și un cuvânt frumos acolo, care pentru noi înseamnă enorm… Adică Lord – Dumnezeu. Tatuajele le-am făcut acolo, în Dominicană. El are mai multe tatuaje, iar eu voiam de ceva vreme să-mi fac unul, dar nu am simțit. Este primul tatuaj la mine, probabil că și ultimul”, a spus Ana „La Măruță”, conform protv.ro.

Și a continuat: „Părinții au fost încântați… le-a plăcut mult și le-a plăcut mai ales ideea de legătură cu spiritualitatea și cu iubirea eternă”, a spus partenera lui Daniel Pavel, care formează un cuplu cu prezentatorul de un an și jumătate.

Cine este Ana Maria Pop, iubita lui Daniel Pavel

Ana Maria Pop a absolvit Facultatea de Drept din Cluj, dar a renunțat la cariera de avocat pentru a deveni actriță, scrie click.ro. În anul 2014, iubita lui Daniel Pavel a absolvit un curs de actorie. De asemenea, a jucat și în filmul „Palatul Pionierilor”, o producție care a fost prezentată la Cannes. Ana Maria a fost și chief operating officer la o companie care a intrat pe piața din România în 2016.

„Este o poveste lungă. Am început Dreptul la Universitatea București, dar m-am întors în Cluj în anul III, unde am și terminat ultimii doi ani de facultate. A urmat un program de masterat și alte trei cursuri de specializare. După examenul de intrare în Barou am profesat doi ani ca avocat stagiar și am continuat să merg pe acest drum și după ce am promovat examenul de definitivat.

Cursul drumului meu în avocatură s-a schimbat în momentul în care am primit propunerea de a mă reloca la Bruxelles pentru un proiect european, însă pentru a putea accesa această funcție care era incompatibilă cu statutul de avocat am fost nevoită să mă suspend temporar din avocatură, pe durata proiectului.

Din păcate, proiectul în cauză nu a mai primit finanțare și astfel am revenit la București, unde locuiau și părinții mei. M-am trezit în București, suspendată din avocatură și pusă în situația de a alege între reactivarea în profesie sau oferirea de consultanță juridică pentru companii”, a povestit iubita lui Daniel Pavel pentru revista Luxury.

