„Câte pietre ai aruncat” este o piesă cu mesaj puternic, construită pe emoție și sinceritate. Vocea Dariei Lupi aduce vulnerabilitate, claritate și profunzime, în timp ce intervenția lui Tata Vlad completează mesajul cu forță și asumare, într-un sound modern, care susține ideea de manifest.

Colaborarea dintre cei doi artiști a venit natural și ridică o întrebare incomodă, „Câte pietre ai aruncat?”, lăsată deschisă pentru fiecare ascultător.

Pentru Tata Vlad, acest proiect se adaugă unei cariere solide, construită în timp, artistul având în spate o colaborare de lungă durată cu label-ul Cat Music, concretizată în numeroase succese alături de B.U.G. Mafia, cu hituri emblematice precum „Până când moartea ne va despărți”, „Străzile” sau „Cine e cu noi”, piese care au marcat generații și au influențat scena hip-hop românească.

Daria Lupi este artist Cat Music și s-a făcut remarcată prin piese precum „În bătaia vântului”, „Călătorie la capătul nopții” și „Lacrimi”.

„Mulțumesc tuturor care celor care au pus o parte din sufletul și munca lor în acest proiect. «Câte pietre ai aruncat» s-a născut din lupta și povestea mea. Din oameni și despre oameni. Povestea nu s-ar fi scris la fel de frumos fără voi. Pentru mine, colaborarea asta e una dintre acele întâmplări mari pe care le iau cu mine pentru totdeauna”, a scris Daria Lupi pe Instagram despre noua lansare.