Dacă în urmă cu mulți ani de zile Luminița Anghel era preocupată de bunăstarea fiului ei, cântăreața a rupt relația cu David Pușcaș când acesta a început să facă nenumărate acuze la adresa ei, în spațiul public. Acum, la 29 de ani, tânărul se întreține singur.

David Pușcaș: „Nu sunt deloc bine, în viitorul apropiat o să îmi pierd și casa”

Pentru a plăti chiria la apartamentul din București în care locuiește, David Pușcaș a ajuns să spele vase într-un restaurant. Pentru o perioadă a luat o pauză de la job, iar acum aștepta să revină, însă patronii l-au anunțat că nu vor să mai colaboreze cu el.

Astfel, din lipsă de bani, David Pușcaș riscă să fie dat afară din locuința din București. „Nu sunt deloc bine, în viitorul apropiat o să îmi pierd și casa. Trebuia să încep munca la un restaurant și efectiv cei de acolo mi-au trimis un mesaj în care mi-au zis că nu mă angajează. Pentru ei am stat în stand-by. Mă simt luat la mișto”, a spus David Pușcaș pentru Click.

În urmă cu câteva săptămâni, David Pușcaș spunea că speră că își va găsi jobul mult dorit, că va excela în viața profesională și atunci, poate, se va regăsi cu Luminița Anghel, mama lui adoptivă. „Eu cred că dacă o să reușesc în viața asta și o să am o carieră mișto și o să fiu sus, cred că da, ne vom putea împăca. Atunci o să-i zic: mamă, am reușit, sunt bine, te iubesc. Eu vreau să fiu bine profesional și să o sun și să o invit să ieșim la restaurant, să mâncăm și să depănăm amintiri”, a declarat el în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars.

Când spăla vase la restaurant, oamenii l-au și recunoscut: „Oamenii îmi spuneau că nu sunt de acel loc. Lumea mă știa de la televizor, mă recunoșteau. Mereu am fost o problemă, că există. Orice am făcut am făcut cu plăcere. Am avut job să spăl vase 8 ore într-o bucătărie în subsol, nu vedeam lumina zilei, nu știam ce zi e, și o făceam cu plăcere”.

David Pușcaș vrea să joace în seriale

Deși nu are studii în actorie, David Pușcaș vrea să joace în seriale, tocmai de aceea se gândește să îi ceară ajutorul producătoarei Ruxandra Ion. „Aș vrea să mă reîntorc în fața oamenilor, vreau ca ei să mă vadă, să mă înțeleagă. Mi-ar plăcea mult să joc într-un serial și am început să mă pregătesc. Vreau un job stabil și deja am început să fac demersuri în acest sens. O să îi scriu doamnei Ruxandra Ion pentru că ea este mereu în căutare de noi talente. Așa cum a luat-o sub aripa ei pe Cristina Ciobănașu, poate reușesc și eu să o impresionez. Bine, mă refer cu talentul, poate mă place”, a spus pentru Cancan David Pușcaș, care se laudă că el cunoaște mulți actori, printre care și pe Cristina Ciobănașu.

„Eu cu Cristina Ciobănașu am fost în clasă, îmi place mult de ea, este copilăria mea. Eu am fost cu majoritatea actorilor din La La Band în liceu, mă cunosc cu ei. Îmi aduc aminte acea perioadă și mereu mi-am dorit să joc și eu într-un serial. O admir mult pe doamna Ruxandra și dacă aș fi sub aripa ei, lucrurile s-ar schimba mult în bine”, a mai zis el.

