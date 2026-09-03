Aflat la volanul unui Mercedes-Benz, șoferul a plecat de la pompă fără a scoate pistolul de alimentare din rezervor, provocând o avarie costisitoare.

Poliția a fost sesizată, pe 29 august, în jurul orei 13.00, iar ancheta a relevat că, după terminarea alimentării cu motorină, șoferul s-a urcat în mașină și a demarat fără a verifica rezervorul.

În urma manevrei, pistolul și furtunul aferent s-au desprins, avariind partea din spate a mașinii și două dispozitive de alimentare de la stația de benzină.

„Când vehiculul a plecat de la pompă, pistolul a căzut din rezervor, provocând avarii atât mașinii, cât și echipamentelor stației”, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției, Dana Čírtková.

Deși incidentul nu s-a soldat cu victime, consecințele financiare nu au fost deloc neglijabile, de circa 200.000 de coroane cehești, peste 8.000 de euro.. În ciuda daunelor suferite, Mercedes-ul a rămas funcțional

Poliția a efectuat și un test de alcoolemie, care a ieșit negativ: „Nu există indicii că șoferul ar fi încercat să plece fără să plătească combustibilul”.

Astfel de incidente, deși rare, atrag atenția asupra importanței atenției la volan și a verificărilor înainte de plecarea de la pompă.

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