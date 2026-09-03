Evgheni Hitrov, supanumit „Ukrainian Lion”, a fost campion mondial la amatori în 2011, iar în 2013, medaliat cu bronz la Campionatul European, la categoria mijlocie (75 de kilograme).

„Leul” a fost și la Jocurile Olimpice din 2012, de la Londra, unde a pierdut controversat în fața britanicului Anthony Ogogo, în optimi: și-a pus adversarul la podea de două ori, iar după trei runde scorul total a fost egal (18-8), dar arbitrii i-au acordat victoria pugilistului local.

Are 20 de victorii în cariera profesionistă, încheiată în 2019, dintre care 17 prin KO, și două înfrângeri. A fost campion mondial la mijlocie (NABF) și campionul SUA la aceeași categorie (WBC). A fost președinte al federației locale de box din Krivoi Rog.

Olga, soția lui Evgheni Hitrov a oferit detalii suplimentare pe rețelele sociale, menționând că sportivul a fost reținut de poliție pe 18 august, ziua sa de naștere, și dus la centrul de înrolare.

„Este trist că cineva care a reprezentat Ucraina în toată lumea de la vârsta de 13 ani a fost tratat astfel. El nu era băut, era doar sportiv, dar au insistat să-l testeze. Este puternic, dar eu sunt devastată”, a spus ea.

A spune că plâng de două săptămâni e un eufemism. E puternic cu mine, e cel mai puternic, cel mai bun și nu se teme de nimic.

Olga Hitrova a continuat.

“L-au luat într-un mod stupid, dintr-un centru comercial, spunându-i: E ziua ta, trebuie să fii beat. Nici vorbă, nu era. Dar nu l-au crezut. Și au început să spună prostii”, a adăugat femeia.

„Nu vreau să intru în detalii. Știți cu toții ce se întâmplă în țara noastră. Știți cu toții ce se poate rezolva și ce nu”, a mai spus soția lui Hitrov.

„Îmi pare rău că poliția noastră nu își cunoaște sportivii, nu îi cunoaște pe acei oameni care au făcut ceva în acest război, cât efort, timp și bani au cheltuit pe voluntariat, pe medicamente…”, a spus Hitrova.

Recent, numele lui Hitrov a fost implicat într-un scandal juridic. El a fost acuzat, anul trecut

de furt de bunuri din ferme agricole din Krivoi Rog (regiunea Dnepropetrovsk), în perioada legii marțiale

În ciuda acestor controverse, contribuțiile sale la voluntariat și donațiile pentru medicamente în timpul războiului au fost subliniate de apropiați.

Pedeapsa a fost stabilită la 2 ani cu suspendare după ce a cooperat și a restituit prejudiciul adus victimelor.

Sportivul, îmbrăcat în uniformă militară, a declarat într-un video: „Ce pot spune, era ceva ce urma să se întâmple, la naiba! Va fi ceva nou”.

Nimănui nu-i pasă. Deci, asta e viața. Unii oameni au privilegii, alții nu. Și trebuie să miroși comprese de transpirație în cazarmă. La fel ca în taberele de antrenament în tinerețe”, a mai spus el.

Mobilizarea lui Hitrov vine pe fondul unei serii de recrutări similare în rândul sportivilor ucraineni, inclusiv Eduard Zaharcenko (Kremenciuk), portarul naționalei de hochei pe gheață.

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