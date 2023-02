Adi Nartea consideră că este important să le observe în aceste momente, în care cresc și descoperă lumea:

„Paradoxal, după ce s-a încheiat «Vlad» am fost mai liber, am stat mai mult acasă. Am avut mai multe de făcut, dar o zi aveam treabă, o zi stăteam acasă. Când filmam pentru Vlad plecam la 5 dimineața, mă întorceam la 7-8 seara. Dacă lucram peste program, mă întorceam la 12 noaptea, a doua zi, de la 5 dimineața.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Am avut perioade întregi și lungi când îmi vedeam fetele pentru că veneau ele pe platou, în vizită. Acum, în schimb, poate că sunt plecat o zi sau două, dar după o zi sau două sunt acasă. Încerc să le combin pentru că, sincer, îmi place foarte mult să le văd pe cele mici cum cresc.

Acesta este și unul dintre motivele pentru care nu am acceptat proiecte departe de casă. Eu vreau să stau lângă fetițele mele, una are 2 ani, cealaltă – 7 ani. Se întâmplă o dată în viață să le vezi cum cresc, cum te pupă, cum te iubesc”, a declarat Adi Nartea pentru Ego.

Recomandări Un cioban i-a făcut României reclamă vizionată de milioane de oameni. Zilele trecute, a murit în războiul din Ucraina

Mai mult, întrebat dacă ar putea să își ia familia cu el, Adrian Nartea a explicat că acest lucru ar fi greu.

„Este greu să le iau cu mine, iar până acum ofertele nu au fost la pachet, au fost doar pentru mine. Și atunci am zis că mai bine stau acasă. Când o să crească puțin mai mari, o să putem să facem de toate de genul acesta”, a mai adăugat Nartea.

GSP.RO Viața unui străin mutat într-un mic oraș din România. E uimit de ce a ajuns să facă atunci când pleacă de acasă: "Pe bune!"

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Mărmureanu, reacție de ULTIMĂ ORĂ după cutremurele de azi! Anunț major pentru români!

Viva.ro Amza Pellea, fotografie rară din ziua nunții. Cine a fost iubita lui soție. Povestea lor de dragoste parcă a fost din filmele americane

Observatornews.ro Un bloc din Târgu-Jiu, afectat serios de cutremurul de azi. Speriaţi, oamenii au încercat să fugă cât mai repede din oraş

Știrileprotv.ro Directorul INFP nu crede în ipoteza producerii unui cutremur cu o magnitudine mai mare în România

FANATIK.RO Cristina Demetrescu știe ce zodii sunt lovite de noroc în dragoste până la sfârșitul lunii. Fecioarele, cele mai fericite

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 15 februarie 2023. Săgetătorii sunt mai înțelepți acum, pe baza multor experiențe pe care le-au integrat în sistemul lor de valori