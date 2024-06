În urmă cu 2 ani, Feli Donose a luat decizia de a pune punct mariajului cu tatăl fiicei sale. După 5 ani de relație, artista a dorit să divorțeze de Cătălin, deși a știut că nu-i va fi ușor.

În luna decembrie a anului 2022, Feli Donose anunța că relația ei cu Cătălin, tatăl fiicei sale, a ajuns la final. Artista este destul de discretă cu viața sa personală și a preferat să nu dea prea multe detalii despre despărțirea lor. Au rămas în relații civilizate, pentru a asigura fetiței lor, Nora Luna, o educație aleasă și nu și-au dorit ca micuța să simtă lipsa părinților din viața ei.

În prezent, Feli Donose are o relație de mai bine de jumătate de an. Cântăreața este foarte discretă și nu vrea să se afișeze public cu noul iubit, iar motivul l-a explicat chiar ea.

„Cred că am ajuns într-un punct al vieții în care maturitatea îmi spune că e OK să-mi țin mai mult viața privată acasă, dacă va fi o conjunctură și va veni natural, probabil. Nu țin un secret, nu vreau să fiu această interesantă care așteaptă să-i fie descoperită viața amoroasă, habar nu am. Lucrurile în viața mea, sub toate formele, merg foarte natural și simplu și mă bucur de asta fără să bifez, fără să aștept, să am un timing, să am un plan de când îmi cunoaște cineva iubitul”, a spus artista pentru Spynews.ro.

Feli a fost întrebată dacă i-a spus fiicei sale despre noua sa relație, iar aceasta a mărturisit că Nora Luna este încă prea mică să conștientizeze astfel de lucruri. Fetița cântăreței are 6 ani.

„Nora Luna, un copil care se bucură de copilăria ei și la 6 ani nu conștientizează lumea de om mare, e bine”, a mai zis Feli.

„Mă mir că mă suportă”

Feli Donose a anunțat că are un nou iubit și că este foarte încântată de noua sa relație. Cântăreața a întâlnit bărbatul care o completează perfect și care o face să se simtă protejată. Povestea lor de dragoste a început de jumătate de an și continuă într-un mod neașteptat de frumos.

„E un om care m-a făcut să înțeleg că iubirea nu-i cu «Am trecut de fluturi în stomac». Vezi că ni se potrivește cumva piesa asta, chiar dacă nu e despre el, e scrisă acum 2 ani. Iubirea e așezată. E o treabă, ca să zicem așa, în care eu mă simt protejată, înțeleasă și mă simt ca atunci cum mă simt când sunt singură. N-am nicio jenă să mă manifest cum simt.

Dacă sunt furioasă pot să spun «Nu vreau, lasă-mă». Nu contează (n.r. – din ce zonă a țării este iubitul ei). Ideea este că e un om așezat, care pe mine mă ajută și mă mir că mă suportă și chiar îmi puneam întrebarea la un moment dat: «Suntem de jumătate de an împreună și eu nu mă cert cu băiatul ăsta». Da, prietenele mele care au relații normale și sănătoase zic: «Felicia, asta e o relație normală»”, a spus Feli, în cadrul unei emisiuni la radio, potrivit wowbiz.ro.

