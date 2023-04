Bianca Drăgușanu crede mult în energii și apelează la tot felul de obiceiuri care îi aduc noroc și o mențin într-o energie pozitivă. Vedeta își pune foi de dafin în pantofi și în portofel, iar pe data de 1 a fiecărei luni, ea are niște ritualuri pe care le respectă cu sfințenie.

Invitată în emisiunea „Teo show”, prezentatoarea de la Kanal D2 a explicat de ce recurge la aceste obiceiuri. Bianca Drăgușanu crede că dafinul este o plantă „sfântă cu puteri miraculoase”.

„Eu încurajez oamenii să intre într-o energie bună. Eu sunt însoțită de frunza mea de dafin și acum. Eu cred că planta aceasta este una sfântă, cu puteri miraculoase. Dacă o pui în pantofi îți merge bine toată ziua, dacă o pui în portofel aduce bani și abundență, dacă pe data de 1 a lunii scrii pe ea dragoste, bani, abundență, sănătate, fericire și apoi o arzi ți se îndeplinesc dorințele. Dacă pui sare la tocul ușii, în casă, se spune că atrage energia negativă. Scorțișoarea aduce dragoste și pace în familie”.

Iubita lui Gabi Bădălău spune că are parte de noroc după ce respectă aceste ritualuri. Teo Trandafir nu a fost surprinsă de declarațiile Biancăi Drăgușanu, pentru că și Maya, fiica ei, crede în aceste energii și folosește foi de dafin pentru aceste superstiții. „Zilele trecute i-am luat două pachete cu foi de dafin”, a spus prezentatoarea de la Kanal D.

Într-un interviu pentru ciao.ro, Bianca Drăgușanu spunea: „Superstiții nu prea am, în schimb am chestii după care mă ghidez energetic pentru a-mi merge mai bine. Nu știu dacă să le zic superstiții. Am eu astea ale mele cum are și Mantea cu tămâia, eu le am pe ale mele cu foaia de dafin. Am în portofel și în fiecare pantof. Mai am cu scorțișoara și mai am asta cu data de 1, de fiecare dată fac așa un fel de mantră în care pe data de 1 pun niște scorțișoară la intrarea în casă și îmi doresc eu mie numai bine, abundență și magnet de abundență”.

„Imaginea pe care o am de atâția ani îmi produce bani fără ca să depun un mare efort”

Întrebată dacă pe plan personal este totul bine, vedeta a mărturisit că nu se plânge deloc de viața pe care o are. Bianca Drăgușanu face ceea ce îi place și se bucură din plin de fiecare proiect pe care îl are.

„Da, cred că poți să simți din energia mea că sunt bine. Da, sunt foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Nu îmi lipsește absolut nimic, sunt foarte fericită cu viața pe care o am, pentru că sunt un om atât de binecuvântat și atât de iubit de Dumnezeu, încât fiecare zi pentru mine, este o bucurie.

Copilul îmi este sănătos, meseria și imaginea pe care o am de atâția ani îmi produce bani fără ca să depun un mare efort. Nu-ți imagina că este ușor, dar e mișto. Eu port diamante, primesc bani. Altele dau bani pe diamante. Bine, multe dintre ele mi le și cumpăr. Port peruci, iau bani. Fac poze pentru nu știu ce casă de pariuri, iau bani. Mă duc să-mi fac botox, mă duc filmez cu injecția în buza, iau bani. Altele dau bani. Mă dau cu nu știu ce parfum, iau bani. Mă dau cu nu știu ce cremă, iau bani. Mă duc la solar, iau bani”.

