Vestea divorțului dintre Victor Ponta și Daciana Sârbu s-a răspândit la începutul anului, însă cei doi au ales să gestioneze situația cu discreție, fără declarații publice. Politicianul a confirmat oficial separarea abia în cadrul emisiunii Denisei Rifai, unde a vorbit voalat despre motivele care au dus la sfârșitul căsniciei de 19 ani.

Potrivit fostului premier, decizia a fost una de comun acord, având ca principală preocupare binele copiilor. Deși nu a oferit detalii precise, Victor Ponta a recunoscut că nu a fost suficient de implicat în viața de familie, sugerând că aceasta ar putea fi una dintre cauzele divorțului.

Victor Ponta, primele declarații despre divorțul de Daciana Sârbu

Despărțirea celor doi a fost speculată încă din toamna anului trecut, când au început să apară separat la evenimente, fără verighete. Informația a fost confirmată ulterior prin declarația de avere a politicianului, unde acesta figura ca fiind necăsătorit.

„Am zis că m-am pregătit pentru acest sector, era singurul… Haideți s-o luăm așa totuși, că aici e subiectul ăla dificil pe care trebuie să-l tratez. Și Roxana, și sigur Daciana pe care o cunoașteți foarte bine mai ales… o femeie extraordinară, care normal că își dorește de la un bărbat 100%, nu poate să-și dorească 90% sau 80% sau 70%.

Dacă eu n-am fost în stare să ofer 100%, am luat o decizie comună, în care însă cei mai importanți sunt copiii, în continuare pentru noi nu există ceva mai important, decât Andrei, Irina și Maria. Viața privată am încercat să o țin cât pot de mult dincolo de reflectoare, pentru că cei care au suferit cel mai mult, au fost cei din jurul meu. Așa încât o să vedeți la următoarea emisiune la care mă chemați că o să mă țin de promisiune, în sensul în care n-o să vorbesc prea mult despre viața mea privată și o să încerc să-i protejez pe toți cei dragi, de-a lungul întregii mele vieți, cu toate puterile mele”, a declarat Victor Ponta în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Victor Ponta și Daciana Sârbu s-au căsătorit civil în 2006, în China, iar în 2008 și-au unit destinele religios. Cei doi au împreună două fiice, Irina și Maria, aceasta din urmă fiind adoptată la vârsta de 6 ani. Pe lângă ele, fostul premier mai are un fiu, Andrei, din prima căsnicie cu Roxana Ponta.

Victor Ponta a fost întrebat despre o posibilă a treia căsătorie

Întrebat despre o posibilă a treia căsătorie, politicianul a evitat un răspuns direct, însă a lăsat să se înțeleagă că nu își dorește alți moștenitori.

„Bine, noi mai avem…”, a declarat Denise Rifai.

„Asta a fost cea mai grea!”, a răspuns politicianul.

„Nu ați răspuns la o întrebare simplă, de tipul… dacă v-ați mai dori copii sau dacă vă mai însurați o dată…”, a insistat moderatoarea emisiunii.

„Cred că cele mai mari realizări din viața mea sunt Andrei, Irina și Maria și oricine are copii și oricât de mulți, face un lucru bun în fața lui Dumnezeu”, a spus el.

Victor Ponta, declarații emoționante despre copiii săi

În cadrul interviului, Victor Ponta a vorbit emoționant despre relația cu cei trei copii, subliniind că, în ciuda divorțului, legătura dintre ei rămâne puternică.

„Andrei e la Madrid la facultate, iar fetele… le văd în fiecare zi. Ieri am dus-o la școală pe Maria, azi nu am putut și e supărată pe mine, dar o să o împac după emisiune.

Voi avea tot timpul grijă de copiii mei și le-am oferit două lucruri: să meargă la școală și să meargă să vadă lumea. Altceva nu le lăsăm, case, mașini, să și le facă singuri”, a spus Victor Ponta.

Și a continuat: „Maria a fost în special dorința Irinei, care-și dorea o soră și ea a fost născută de Dumnezeu pentru noi. Eu nu sunt tată adoptiv, sunt tatăl ei, ea seamănă cu mine, vorbește ca mine, se mișcă ca mine”.

