Edward Sanda și Cleopatra Stratan au o vară plină și nu sunt convinși că vor avea timp să plece în vreo vacanță, așa că se bucură împreună de momentele frumoase peste tot pe unde merg. Cei doi au participat, recent, la petrecerea Elle, unde au acordat un interviu pentru VIVA!

Întrebați cum marchează momentele speciale din relația lor și anii petrecuți împreună, artistul a fost sincer.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Îi marcăm în fiecare zi”,a spus Edward pentru revista sursa citată. „Asta am vrut să spun și eu. Anul trecut ne-am sărbătorit aniversarea pe drum, veneam de undeva. De obicei, vara ne prinde pe drumuri, la concerte. Noi ne sărbătorim în fiecare zi, nu avem nevoie de o zi specială pentru asta”, a completat și Cleopatra Stratan.

Edward Sanda a dezvăluit și ce surpriză i-a făcut soției lui. Cei doi vor pleca pentru câteva zile în Suedia.

„Cred că city break-ul pe care o să îl facem în Suedia, pentru că am luat bilete la concert la Lady Gaga. Cleopatra își dorește foarte mult să o vadă, încă de când era mică. Am văzut că are turneu în Europa și am zis să nu ratăm această oportunitate”, a spus artistul.