Decizia luată de Liviu Guță la două săptămâni de la anunțul divorțului. „Revin în forță”

Pe 12 mai s-a aflat că Liviu Guță divorțează de Roxana după un an și trei luni de căsnicie. „Vin de la notar, unde am fost să fac o împuternicire pentru divorțul de Roxana. (…) Venim din două lumi diferite. Când mă îndrăgostesc pun suflet. Nu am apucat să ne cunoaștem. A venit și pandemia asta… M-am grăbit! Important este că am trecut și peste asta”, a declarat Liviu Guță la vremea respectivă.

Tot el a declarat că soția Roxana îl împiedica să creeze și să cânte, însă ea a negat afirmațiile făcute de acesta.

Iată că acum, la două săptămâni de la anunțul divorțului, Liviu Guță face noi declarații, dar nu legate de viața lui personală, ci de cea profesională.

A luat decizia de a reveni în muzică, cu proiecte noi. Pe pagina sa de Facebook e foarte activ, acolo a publicat imagini de la studioul de înregistrări, chiar și de la filmările videoclipurilor.

„Să trecem la treabă zic! (…)

Eu zic sa începem la treaba! Astăzi, 5 videoclipuri bombă! Liviu Guță revine în forță. (…)

Dragii mei, ieri am muncit foarte mult, am filmat 5 videoclipuri de la ora 10 dimineața pana la 1 noaptea, dar a meritat! În curând voi lansa primul clip pe canalul meu oficial de YouTube “Liviu Guta Oficial”. Nu uitați sa va abonați și sa apăsați clopotelul”, a dezvăluit el zilele acestea în mediul online.

Liviu Guță locuiește cu chirie

Artistul a locuit la Cluj cu soția Roxana, însă după separare, el stă cu chirie.

„O să mă mut cu chirie în București. O să strâng bănuți ca să îmi cumpăr o casă. Am oameni lângă mine care mă ajută.”, a declarat artistul pe 12 mai la Kanal D.

Liviu Guță a fost căsătorit mai mulți ani cu Liliana Mititelu, cea care i-a dăruit doi copii. Aceștia au o relație foarte bună cu el în prezent, după cum susține și interpretul.

