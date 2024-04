Deși are un program încărcat, cu concerte, cântări la evenimente private și filmări pentru diverse proiecte de televiziune și melodii, Theo Rose își face timp și pentru viața ei personală și cea de familie. Are o relație cu actorul, scenaristul și regizorul Anghel Damian, alături de care are și un băiețel.

Acum, înainte de Paște, artista anunță o schimbare în viața ei. Theo Rose a luat decizia înainte de Paște să țină post, astfel că nu va mai consuma carne, lapte, ouă. Pe Instagram, ea s-a confesat fanilor despre hotărârea luată. „Dacă mă întrebi în orice moment al oricărei zile ce aș mânca, întotdeauna eu răspund așa, într-o silă: nu știu, nimic, ce vrei, nu știu.

Theo Rose: „De spovedit nu m-am mai spovedit de nu mai țin minte, mi-e și rușine să mă duc”

Și am zis că dacă tot sunt așa relaxată și nu țin la aspectul ăsta, să țin și eu post de mâine până de Înviere. Că dacă tot mi-am bătut joc de viața mea, la biserică nu m-am dus, post n-am ținut, de spovedit nu m-am mai spovedit de nu mai țin minte, mi-e și rușine să mă duc. Și ce credeți?

În seara asta am zis că de mâine țin post, am zis: până nu se face 12 noaptea, hai repede să luăm parizer, șuncă, mușchi, să-mi dau putere să pot să o iau mâine de la capăt. De ce acum? Vedeți, ispite! Au tăbărât pe mine ispitele. Cum nu mă vor cuviincioasă”, a povestit Theo Rose aseară, pe Instagram.

Referitor la Paște, Theo Rose nu a zis cum va petrece această sărbătoare, dacă va fi alături de familie sau de fanii ei, pe scenă.

Cum se descurcă Theo Rose în rolul de mamă

Invitată la emisiunea „Vorbește lumea” de la PRO TV, Theo Rose a vorbit despre familia ei. Artista se mândrește cu fiul ei, Sasha Ioan, despre care spune că este un copil cuminte și care a făcut-o să își dorească să devină din nou mamă. Rolul de mamă a venit cu multe schimbări în viața lui Theo Rose, însă cântăreața este încântată de fiecare etapă prin care trece.

Ea recunoaște că au existat și perioade în care a fost foarte obosită și a făcut față cu greu. După ce și-a organizat programul, artista a început să se descurce mult mai bine, mai ales că și Anghel Damian se implică destul de mult în creșterea fiului lor.

„Îmi place foarte tare viața de mamă. Mă distrez mult mai mult, dar, ce-i drept, am și făcut o schimbare. Primele luni au fost mai grele, din momentul în care am început lucrul din nou. Pentru că au fost toate activitățile astea în paralel și atunci a fost greu.

Eram tot timpul tracasată, obosită și nu mai știam pe unde să scot cămașa. Dar a fost nevoie de lunile alea ca să pot la un moment dat să trag linie și să zic, «Stai așa un pic, că eu trebuie să fac o schimbare în programul meu, fiindcă acum avem alte priorități». Așa că ușor-ușor am început să-mi organizez programul.

Astfel încât în mare parte din zilele săptămânii să fiu după ora 17.00 acasă cu copilul meu. Dacă nu chiar toată ziua, am câteodată și norocul ăsta”, a povestit Theo Rose în emisiunea „Vorbește lumea”.

