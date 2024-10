Ziua de 5 octombrie a fost una extrem de specială pentru Lora și Ionuț Ghenu, care și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu într-un eveniment grandios, cu sute de invitați. Însă, bucuria evenimentului a fost umbrită de o serie de comentarii făcute de Ilinca Vandici în cadrul emisiunii „Follow Us!”, pe care o prezintă alături de Teo Trandafir la Kanal D.

Ilinca Vandici, împreună cu Teo, a discutat despre nunta Lorei și a comparat evenimentul cu cel al Monicăi Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, precum și cu cel al lui Theo Rose și Anghel Damian. Comentariile au fost percepute de Lora ca fiind deranjante, iar artista și-a exprimat furia pe contul său de Instagram.

„Casă de piatră! Da, cu familia restrânsă și e suficient! Am vorbit despre Monica Bîrlădeanu și despre Lora, cât a durat să organizeze așa ceva, păi are timp Theo de așa ceva? Ok, îți iei un wedding planner, nu zic nu, dar mie îmi place mult de tot și asta e modalitatea în care ar trebui să se întâmple. Că mă mai mărit eu vreodată? Așa! Auziți după patru luni… pe tine te invit la grătar, vreau să prăjim calamari și creveți pe plajă, nu vreau porc. Uite așa aș vrea și eu, fiecare mănâncă ce vrea, bea ce vrea, se îmbracă cum vrea”, a fost comentariul Ilincăi Vandici.

Recomandări Pe urmele lui Ionuţ Geană, copilul dispărut după ce a fost dus de rude la un saivan din Tulcea unde era „om de curte”. „L-am văzut când pleca cu o maşină roşie, cu unu tatuat”

Și Teo Trandafir a admirat modul în care Theo Rose și-a organizat nunta cu Anghel Damian. „Theo Rose s-a căsătorit cu Anghel Damian, cu iubitul ei, cu care are și copil. Dar cum s-a măritat….Casă de piatră! S-a măritat, s-au căsătorit la modul la care mi-ar plăcea mie, la un grătar cum zice Theo Rose, adică pe lume puțină, adică lăsați-o așa. Pai da, pentru că ea e ostenită, toată ziua cântă la nunți, să mai cânte și la a ei? Parcă nu se făcea!”, a spus vedeta în emisiunea Follow Us de la Kanal D.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 21

„Cum adică Ilinca Vandici? Eu consider că meritam, după atâta timp de relație și pentru noi și pentru prietenii noștri, o petrecere ca cea de la nunta noastră”

Lora a reacționat rapid, postând un mesaj dur la adresa Ilincăi Vandici, în care și-a exprimat nemulțumirea față de declarațiile prezentatoarei TV. Cântăreața nu a ezitat să arate că se simte jignită de afirmațiile acesteia și a subliniat că așteaptă mai mult respect față de un moment atât de important din viața ei. Lora s-a căsătorit cu Ionuț Ghenu după aproape un deceniu de relație și și-a dorit ca ziua nunții sale să fie de neuitat, astfel că petrecerea a fost fabuloasă, iar invitații s-au distrat până dimineața.

Recomandări „Trebuie să desființăm regimul Putin și dictatura sa”. Fragmente exclusive din cartea „Patriot. Memorii” de Aleksei Navalnîi, care va apărea în România pe 22 octombrie (V)

„Adică? Cum adică Ilinca Vandici? Eu consider că meritam, după atâta timp de relație și pentru noi și pentru prietenii noștri, o petrecere ca cea de la nunta noastră. Fiecare mireasă alege cum să își facă nunta. Pentru faptul că am avut o nuntă mai mare, brusc asta înseamnă altceva din ce observ. Brusc, doar dacă e mică nunta are sens, și dacă nu e mică e pentru că nu ai atât de multă treabă pentru că dacă aveai treabă își făceai nunta mică. Să stau și să explic acum cine sunt și ce fac și cât de ocupată sunt… mi se pare penibil. Și probabil oricum sunt cam penibilă că nu plătesc PR în 2024 să dea la ziar cât de tare sunt eu și ce nunta anului am avut și cât sens are orice am făcut eu la nuntă. Eu am considerat normal să anunț câțiva oameni din presă după ani de întrebat Lora când te măriți că pot veni 2 ore. Și mai consider că așa cum vrea mireasa așa e nunta și ce se vrea, se poate”, a fost mesajul postat de Lora pe Instagram.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News