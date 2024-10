Spre surprinderea tuturor, Theo Rose și Anghel Damian s-au căsătorit în secret. Cântăreața a mărturisit că evenimentul a avut loc în urmă cu aproximativ trei săptămâni, duminica, și a fost mai degrabă o reuniune intimă, în stilul unui grătar cu membrii foarte apropiați ai familiei. Artista a ales să țină secret acest moment important din viața sa, dorind o ceremonie restrânsă, departe de ochii publicului.

Tot ea a fost și cea care a făcut public primele poze de la eveniment. În mediul online a arătat câteva fotografii, ea apare în rochie albă de mireasă, iar Anghel Damian poartă un costum negru, cu cămașă albă. Acum, o altă imagine a atras atenția. E vorba despre o poză cu Sasha, băiețelul lor, la eveniment. E ținut în brațe de mama lui Theo Rose, tatăl lui îl îmbrățișează, iar mama lui e aproape, scrie Spynews.

Se pare că Sasha nu a lipsit de la marele eveniment al părinților lui, a purtat un costumaș elegant, deschis la culoare.

Cât a costat rochia de mireasă a lui Theo Rose

Artista a strălucit într-o rochie de mireasă diafană, realizată din chiffon transparent, cu detalii fine din dantelă și mâneci bufante. Prețul rochiei, surprinzător de accesibil, a fost de doar 80 de dolari.

„Am văzut și că au întrebat multe fete despre rochia mea. Nu a fost 360 de dolari. Pentru ce am făcut noi, nici nu aveam nevoie de fomfleuri sau alte chestii. Eu cânt la evenimente, văd o grămadă de mirese, sunt și rochii mai pompoase, mai scumpe, frumoase. Eu nu aveam nevoie de așa ceva, nu mi-a trebuit. Am dat 80 de euro pe rochia de mireasă, pe pantofi am dat 40 de euro”, a declarat Theo Rose pe Instagram.

„Mi-a și plăcut pentru că era simplă și cu toate astea avea puțină trenă, m-a surprins că există așa ceva atât de ieftin”, a declarat artista.

„În 5 ore am terminat nunta cu totul, eram în pat, la somn”

Deși evenimentul a fost ținut departe de ochii publicului, fanii au fost încântați să afle detalii despre cea mai frumoasă zi din viața cântăreței. Theo Rose și Anghel Damian și-au unit destinele într-o atmosferă de poveste, iar emoția și fericirea acestui moment au fost cu adevărat memorabile. Cântăreața a ales verighetele cu ajutorul prietenei sale și nu a mai avut timp nici să le graveze.

„Eu împreună cu prietena mea, marketing managerul de la această companie. Am discutat de unde putem să ne luăm niște verighete. Noi ni le-am ales. Am ales ceva care să se potrivească cu noi. De exemplu, eu nu prea sunt așa, de zi cu zi, dacă plec de acasă, n-am timp să-mi pun bijuterii. Și atunci m-am gândit la ceva care să meargă la absolut orice tip de outfit și pentru mine, și pentru el. Adică să fie ceva discret și cu toate astea să aibă personalitate. N-am mai gravat. Cred că n-a mai fost timp”, a declarat Theo Rose pentru cancan.ro.

Artista a mărturisit că evenimentul a durat foarte puțin și că a fost un grătar în familie. „Da, repede, în 3 ore eram gata. Am mai făcut un grătar încă două ore. Și în 5 ore am terminat nunta cu totul, eram în pat, la somn.” Cât despre nașii aleși, Theo Rose a declarat: „Sunt niște oameni pe care noi îi vedem exemplari pentru noi, niște prieteni de familie. Sunt minunați.”

