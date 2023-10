În cadrul unui interviu recent, Dan Badea a vorbit despre unul dintre cele mai importante aspecte ale unui mariaj, iar cu această ocazie a făcut și o dezvăluire despre căsnicia cu celebra cântăreață.

„Umorul în viață e foarte important, să nu uităm că toate fetele, când sunt întrebate, zic că vor soți veseli. Deci, plecând de aici, înseamnă că e foarte important. În prima căsnicie (n.r. – cu solista Lora) a fost important umorul. S-a râs, da, până la un punct și apoi nu s-a mai râs”, a declarat Dan Badea, pentru PlayTech Știri.

În urmă cu ceva timp, Lora a ales să vorbească despre începuturile relației ei cu Dan Badea și a dezvăluit de ce s-au căsătorit, de fapt.

„Eu am fost sfătuită de asistentul care mi-a pus o perfuzie, după un teribil șoc emoțional, să merg și să mă vadă un doctor prieten cu el, care în acel moment era la spitalul de psihiatrie. Când am ajuns în față și am văzut ce fel de oameni, cu ce fel de suferințe intră acolo, pur și simplu m-am trezit. Eu am clacat când m-am trezit fără logodnic, fără casă, fără bani și fără un plan.

Am ajuns la cel mai jos nivel, pentru că am iubit un om de o cruzime șocantă pentru mine. Pe fondul ăla, am făcut următoarea și mai mare greșeală. Am crezut în prietenia sinceră a unui bărbat și, după două luni, am acceptat să îi fiu soție, deși știam amândoi că nu sunt îndrăgostită.

Eram atât de fericită că sunt vie și că cineva vrea să îmi fie bine, încât am crezut când mi s-a spus că iubirea vine în timp. M-am bucurat că aveam înțelegere și mă puteam ocupa de cariera mea. Dar m-a costat asta pe toate planurile, am plătit un preț și mai mare”, a declarat Lora, pentru Viva.ro