Nu a trecut nici măcar o lună de la divorțul de mama copiilor lui, căci Dinu Maxer a anunțat că este implicat într-o nouă relație. Cântărețul, care spunea că a suferit enorm în urma despărțirii de soția sa, și-a refăcut acum viața în brațele unei brunete cu care a început să se afișeze deja în cercurile de prieteni.

După ce Dinu Maxer a confirmat că are o nouă iubită, Deea a fost contactată de jurnaliștii de la Spynews.ro care au dorit o reacție de la ea. Dansatoarea nu a vrut să facă niciun comentariu cu privire la acest subiect. Ea nu vrea să vorbească despre alegerile fostului ei partener și încearcă să stea la distanță de orice are legătură cu acest subiect.

„Nu comentez absolut nimic. Nu am nimic de declarat”, a spus Deea Maxer pentru sursa mai sus menționată.

Înainte ca Dinu Maxer să confirme povestea de dragoste cu Ada, apropiații lui declarau pentru Click!: „Aseară Dinu a fost la un chef și a venit cu noua lui iubită. Au petrecut câteva ore într-un club din București. Ei încearcă să fie cât mai discreți și să pătreze în public o oarecare distanță dar aseară, el când a venit cu ea, la masă, Dinu le-a prezentat-o prietenilor de acolo ca fiind noua lui iubită, de față cu cei apropiați el nu se mai ascunde.

Ea nu este familiarizată cu lumea mondenă și pentru asta ei își doresc discreție momentan. Este cu mult mai tânără decât el. El a dansator toată noaptea cu prietenii în club, dar ea a preferat să stea la masă și să îl privească. Din câte am înțeles ei doi se văd deja de câteva săptămâni și se vede că există o chimie între ei doi. Noua iubită a lui Dinu seamănă mult cu Nicoleta Luciu. Are părul brunet și lung, are un bust generos și este înaltă. Copia perfectă a Nicoletei.”

Deea Maxer locuiește acum cu mama ei

De când e o femeie singură, dansatoarea încearcă să își organizeze foarte bine programul, astfel încât să reușească să ducă la bun sfârșit tot ce și-a propus. Deea Maxer are trei joburi și pare că se descurcă de minune cu toate.

„Încerc să mă împart între casă, gătit, treburi, copii. Am trei joburi, lucrez în mai multe domenii, în marketing și online, în social media, creație-conținut, am contracte de colaborare, de imagine. Sunt director la firma de cosmetice, mai sunt și spectacole”, a adăugat aceasta.

Deea Maxer are parte de un real ajutor după divorțul de Dinu. Mama artistei s-a mutat la ea și o ajută cu creșterea micuței, atunci când ea se află plecată prin țară cu afacerea sa cu cosmetice. Ea a rămas să locuiască în același bloc cu fostul soț.

„În acest moment mă aflu într-un turneu național de beauty, în mai multe orașe din țară. Am consultanță în mai multe orașe. Acum sunt în Târgu Jiu, mâine voi ajunge la Timișoara. Vizez mai multe orașe, Satu Mare, Sibiu, Cluj, Brăila. Mă întorc peste patru zile. Plec o dată pe lună. Părinții mei s-au mutat la mine, mama se ocupă de fetiță, o duce la grădiniță”.

