După 18 ani de relație, Deea și Dinu Maxer s-au despărțit pe 28 martie, când au și semnat actele de divorț, la notar. Artistul nu a pierdut vremea după ce a devenit un bărbat singur și a confirmat că are o nouă iubită, după ce, recent, a fost surprins în club alături de o domnișoară misterioasă. Imaginile cu cei doi au ajuns în Click!.

Invitat într-o emisiune la Antena Stars, Dinu Maxer a recunoscut relația cu bruneta alături de care a apărut în club și a dezvăluit cum a început povestea lor de iubire. „Ce înseamnă prea devreme? Ultima dată când am îmbrățișat-o pe Deea a fost în martie. Devreme nu este, chiar consider că am ținut coada suferinței mele.

Dinu Maxer, despre noua iubită: „Ea nu este persoană publică și este normal să-și dorească discreție”

Ne cunoaștem de foarte puțin timp, ea nu este persoană publică și este normal să-și dorească discreție. Am fost la o prietenă la zi de naștere, nu ne așteptam să apară imagini. Dacă relația va evolua în sensul bun, atunci își va asuma expunerea publică. Ăsta este stadiul”, a declarat Dinu Maxer, conform spynews.ro.

Și a continuat: „Momentul în care relația va evolua într-o zonă de legături intense sunt convins că ne vom asuma amândoi să o facem publică. O luăm treptat, că așa e cel mai firesc. Mai ales cum sunt eu că am ieșit dintr-o relație de 17 ani jumate și este mai greu”, a mai mărturisit Dinu Maxer.

Recomandări Ce efect va avea pe piața chiriilor schimbarea programului pentru refugiații ucraineni? Broker imobiliar: „Nu vor scădea prețurile, din contră”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Cine e noua iubită a lui Dinu Maxer

În presă, multe zvonuri au circulat după ce Dinu Maxer a apărut cu bruneta misterioasă în club. S-a speculat că aceasta e mult mai tânără decât el, însă el a dezvăluit acum vârsta ei. Noua lui iubită are 36 de ani. „Relația este la început și este normal să vă spun lucrurile normale și firești.

Într-adevăr s-a scris că este mult prea tânără. O să o să vă spun că nu este mult prea tânără și are 36 de ani. Și lucrurile astea ne poziționează într-o zonă de cuplu matur. Nu se joacă cu cuvintele”, a încheiat el.

Înainte ca el să recunoască noua relație, apropiații făceau dezvăluiri despre iubita lui. „Dinu a fost la un chef și a venit cu noua lui iubită. Au petrecut câteva ore într-un club din București. Ei încearcă să fie cât mai discreți și să pătreze în public o oarecare distanță dar aseară, el când a venit cu ea, la masă, Dinu le-a prezentat-o prietenilor de acolo ca fiind noua lui iubită, de față cu cei apropiați el nu se mai ascunde.

Recomandări Cum explică Ministerul Economiei desemnarea unei șefe de bibliotecă în conducerea Șantierului Naval 2 Mai: „Nu și-a preluat în mod expres mandatul”

Ea nu este familiarizată cu lumea mondenă și pentru asta ei își doresc discreție momentan. Este cu mult mai tânără decât el. El a dansat toată noaptea cu prietenii în club, dar ea a preferat să stea la masă și să îl privească. Din câte am înțeles, ei doi se văd deja de câteva săptămâni și se vede că există o chimie între ei doi. Noua iubită a lui Dinu seamănă mult cu Nicoleta Luciu. Are părul brunet și lung, are un bust generos și este înaltă. Copia perfectă a Nicoletei”, au declarat surse apropiate pentru Click.

GSP.RO Gestul făcut de prezentator în direct, s-a răstit la Gigi Becali. „Ne mai permiteți ceva?” Ce spusese patronul de la FCSB

Playtech.ro Nuntă surpriză în showbizul românesc. S-au căsătorit chiar ieri: ‘Ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă’

Viva.ro Îl mai știi pe Noni Ene, puștiul din reclama la brânză topită? Cu ce se ocupă acum, la 31 de ani: 'Am...'

TVMANIA.RO Pedeapsa primită de Harry! Unde l-au pus să stea la ceremonia de încoronare a tatălui său

Observatornews.ro Cum au ajuns mascaţii să oprească partida de amor din secţia de poliţie. Amanţilor le-a fost frică să iasă din birou deşi erau prezenţi 3 şefi

Știrileprotv.ro Un TIR a trecut peste o femeie, pe trecerea de pietoni. Aceasta s-a ghemuit sub vehicul și a scăpat cu viață. VIDEO

FANATIK.RO Descoperire uimitoare despre persoanele cu ochi albaștri. Toate au ceva în comun

Orangesport.ro Cine ar urma să investească la FCSB în locul lui Gigi Becali: ”Are bani mulţi”. Are afaceri de zeci de milioane de euro

Unica.ro 'M-au prostit medicii din România. Am cheltuit zeci de milioane degeaba'. Ce a pățit Vlăduța Lupău