Una dintre cele mai reprezentative trupe rock revine în România la sfârșitul acestui an. Ultimul concert al britanicilor de la Deep Purple în țara noastră a avut loc, în 2017, la Bucureşti.

Pe scena din Cluj, solistul Ian Gillan, bateristul Ian Paice şi Roger Glover la chitară bass îi vor avea alături pe chitaristul Steve Morse şi clăparul Don Airey.

Deep Purple a fost înfiinţată în Hertford, Anglia, în 1968. Între muzicienii care au făcut parte din grup, de-a lungul timpului, se numără Jon Lord (clape), Ritchie Blackmore (chitară, cofondator) şi David Coverdale (voce).

Albumele Deep Purple au fost vândute în peste 120 de milioane de copii în întreaga lume. Între cele mai importante apariţii discografice semnate de trupa britanică se numără: „Deep Purple in Rock” (1970), „Fireball” (1971), „Machine Head” (1972), „Burn” (1974), „Stormbringer” (1974) şi „Perfect Strangers” (1984).

Trupa a fost inclusă, în 1975, în Guinness Book of World Records, ca „cea mai zgomotoasă formaţie din lume”. În anul 2016, formaţia a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

Biletele sunt disponibile pentru următoarele categorii: în picioare, Acces General – 190 lei şi Golden Circle – 250 lei şi cu loc, la preţurile de 130 lei, 190 lei, 210 lei, 260 lei, 250 lei şi 400 lei (Loja VIP) şi se pot cumpăra începând cu 11 aprilie, la ora 11,00, online pe www.eventim.ro, sau prin reţeaua Eventim.

Foto: EPA

Leo Iorga a primit vești bune, după două luni de tratament în Germania! Tumorile s-au micșorat și poate fi operat!