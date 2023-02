Delia a fost întrebată de Andreea Bălan, cea care a luat parte la această aventură, dacă nu și-ar dori să meargă și ea. Dialogul a avut loc în timp ce Andreea Bălan a fost invitată în cadrul unei ediții speciale „iUmor”, iar în pauzele de la filmări, cântăreața a vorbit despre aventura din show-ul de televiziune de la Antena 1.

Cântăreața i-a mărturisit Andreei Bălan că își dorește să participe în cea mai tare aventură a vieții ei, doar cu o condiție: aceea de a-l avea pe soțul său aproape.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Vreau să merg, dar e foarte important cu cine mergi. Eu vreau să merg doar cu Răzvan, doar cu el, pentru că numai în el am încredere. Dar nu poate să se rupă de telefon, tabletă și mailuri. Nu merg decât cu el, altfel nu”, a spus Delia Matache, potrivit Cancan.

Delia, detalii despre relația cu Răzvan, soțul ei

În anul 2012, Delia și Răzvan Munteanu s-au căsătorit. Cei doi formează o echipă și în viața privată, dar și în cea profesională, el este managerul cântăreței. Recent, în cadrul podcastului lui Gojira, Delia a vorbit despre începuturile lui Răzvan în cariera de manager al ei, dar și despre cât de priceput este soțul său în tot ceea ce face, notează Click.

Recomandări Scumpirea RCA, cine e responsabil? DIICOT: Lucrăm două dosare penale pentru „grup infracțional organizat și înșelăciune” în cazul falimentului City

„Răzvan este pe științe exacte, eu sunt o parte creativă, el e cu spirit și calcule și de toate. Ne completăm perfect. Cel mai mult m-a ajutat faptul că am avut încredere și am avut eu intuiția să-mi dau seama că el are potențial de așa ceva. Când ne-am cunoscut noi, nu făcea asta”, a declarat cântăreața.

Și a continuat: „Ușor, ușor, am început să-mi dau seama că e extrem de talentat în treaba asta, în diverse lucruri. E un bun manager, e bun în multe direcții. Uneori nu înțeleg cum ține pasul cu toate lucrurile. E exact și calculat și știe foarte multă informație. Nu există ceva să nu știe.

Mi se pare fenomenal. Simțindu-i potențialul, i-am zis: hei, tu, iubire! Nu ai vrea să facem treaba asta împreună, cumva? Simt că în momentul ăsta nu am încredere în nimeni, am avut experiențe cu oameni care m-au dezamăgit.

Era ușor să furi, era ușor să mă furi. I-am zis lui Răzvan să fim o echipă, pentru că în el aveam încredere. Suntem o familie, hai să facem chestii frumoase împreună. Acum e prins în multe alte direcții. Notează, scrie, continuu”, a mai spus Delia despre soțul ei, Răzvan.

GSP.RO Replici halucinante primite de Narcis Răducan din partea mamei unui copil care înjura Dinamo, după ce a rugat-o să-i ceară să înceteze

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Câteva pahare de vin i-au fost fatale: trista dispariție a marelui Aurelian Andreescu, vocea unică a muzicii ușoare românești

Viva.ro Neurochirurgul Leon Dănăilă trăiește la limita sărăciei, la 89 de ani: 'Mă simt ca un boschetar. N-am nicio avere, n-am nimic, am vândut tot'

Observatornews.ro Miracolul dintre dărâmături: Copil de doi ani salvat după 44 de ore. Micuţului i s-a dat să bea apă dintr-un capac

Știrileprotv.ro „Everything Everywhere All At Once”, disponibil acum pe VOYO. Este filmul cu cele mai multe nominalizări la Oscar 2023

FANATIK.RO Victorie în instanță pentru firma de videochat a fraților Tate. Ce s-a întâmplat cu amenzile aplicate de Direcția Antifraudă Fiscală

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 8 februarie 2023. Fecioarelor le surâde ideea de a intra în contact apropiat cu o persoană care este capabilă să le deschidă multe uși

PUBLICITATE Când să mergi cu cei mici la doctor și ce analize recomandă medicii în funcție de vârstă