Delia Matache se află în vacanță cu părinții ei și a făcut publică o discuție amuzantă cu aceștia. Artista a glumit cu Gina Matache, după ce un internaut a numit-o „mamaie” pe Delia.

Cele două au râs pe seama acestui subiect, iar la un moment dat artista a ținut să spună că nici pe mama ei n-o poate considera „mamaie”, chiar dacă este deja bunică a doi copii.

Delia: Dacă eu sunt mamaie, tu ești…

Gina Matache: Eu sunt tataie (n.r râzând)

Delia: Dar e foarte ciudat că eu nu te văd pe tine mamaie…pentru mine nu ai cum să fii mamaie, mamaie e clasicul cu basma, eu nu te văd mamaie!

Gina Matache: Eu sunt o mamaie de asta, mai modernă. Eu sunt o mamaie fără basma.

Delia: Fac interviu, auzi, tu ești tataie?

Ion Matache: Da.

Delia: Dar cum îți dai seama?

Ion Matache: Păi așa îmi zic Bubu și Jess.

Delia: Păi ei îți zic așa, ca grad de rudenie, dar tu arăți a tataie?

Ion: Păi sunt, pentru ei sunt tataie. Așa se zice la bunici.

Timp de 18 ani, tatăl Deliei, Ion Matache, a fost bcălugăr pe Muntele Athos. Acolo purta numai haine negre, barbă și părul negru.

Ion Matache s-a întors de pe Muntele Athos în anul 2018, când s-a confruntat cu anumite probleme de sănătate. De atunci, a renunțat la barbă și la hainele negre. Adesea Ion Matache merge alături de Delia și de Gina Matache în vacanțe.

Ce spune Gina Matache despre Oana, fiica ei cea mică

Gina Matache a făcut dezvăluiri sincere despre divorțul fiicei sale, Oana, de Răzvan Miheț. Inițial, mama Oanei nu a fost de acord cu noua ei relație și l-a jignit public pe Radu Siffredi.

Artista a mărturisit că despărțirea dintre Oana și Răzvan a venit ca un șoc pentru ea, întrucât nu observase niciun semn al problemelor din căsnicia lor atunci când locuiau împreună. Descoperirea problemelor din mariajul fiicei sale a fost o lovitură neașteptată, motiv pentru care, la acel moment, i-a adresat cuvinte dure. „Atunci am văzut-o pe mama, care la fel, a fost contrariată și șocată. Exact m-am văzut în ipostaza în care a fost mama. Acum văd altfel lucrurile, dar atunci așa am priceput. În primele zile eram foarte spumoasă.

Nu mă așteptam, pentru că eu îi știam bine. Eu care am stat cu ei în casă atâta vreme, de i-am crescut pe amândoi copiii, nu am văzut nimic nelalocul lui. Probabil că are și ea motivele ei. Dacă ea are seamănă cu mine și văd că seamănă, nu o să îmi spună nici în 2000 de ani, cum nu i-am spus nici eu mamei nimic”, a declarat Gina Matache în cadrul emisiunii „În Oglindă”.

