Haotică, dar atât de bogată în monumente, Eterna Indie te așteaptă cu orașe de aur pe care să le bați la pas într-un circuit de 9 zile, alături de Europa Travel, la tariful de la 791 euro/persoană cu plecare din 29.12! Rezervă călătoria până la 08.11 și primești bonus cina festivă de Revelion!

Între istorie și modernitate

Delhi, capitala Indiei este considerată a fi cel mai contrastant loc din țară datorită amestecului halucinant de stiluri arhitecturale. New Delhi, păstrează amprenta britanică și te întâmpină cu bulevarde largi înțesate de grădini luxuriante și monumente maiestuoase, în timp ce Old Delhi este locul colorat, aglomerat, plin de tradiție și arome în care să te pierzi printre grandioasele construcții ale Imperiului Mughal.

Printre monumentele emblemă ale capitalei se numără Poarta Indiei, un memorial închinat eroilor căzuți în timpul Primului Război Mondial, Minaretul Qutub, un turn impozant de 73 de metri din marmură și ceramică roșie, Jama Majid, cea mai veche moschee din India ce poartă amprenta Împăratului Shan Jahan, dar și Fortul Roșu, cu aglomerata sa Piață Chatta Chowk.

Opțional, poți vizita și două dintre simbolurile Indiei moderne: Templul Akshardham (o splendoare arhitecturală cu peste 230 de coloane și 20 de mii de sculpturi inspirate din cultura indiană și mitologia hindusă) și Templul Bahai (o construcție monumentală cu forma unui lotus uriaș din marmură albă, ca simbol al păcii).

Monumente de patrimoniu din Agra

Supranumit și Orașul Împăraților, Agra adună aproape 7 milioane de vizitatori în fiecare an datorită Taj Mahal-ului, cel mai frumos și cunoscut monument ridicat vreodată în numele iubirii. Cel mai turistic oraș indian găzduiește o mulțime de edificii de patrimoniu cele mai multe ridicate în timpul Imperiului Mughal.

Pe malul râului Yamuna, tronează Fortul Împăratului Akbar cu cei aproape 3 km de ziduri groase din gresie roșie ce înconjoară clădirile imperiale ale Împăratului Shah Jahan care și-a dat ultima suflare în Turnul Mussaman Burj, privind spre mormântul soției sale, Taj Mahal.

Dacă ești pasionat de istorie, din itinerariul tău nu poți rata Fatehpur Sikri, cel mai bine conservat sit indian parte din UNESCO, realizat la comanda Împăratului Akbar pentru a servi ca și capitală imperială. Orașul a fost rapid părăsit din cauza rezervelor limitate de apă, însă monumentele rămase sunt unele dintre cele mai frumoase, adevărate bijuterii mughale.

Tot din patrimoniul mondial face parte și Fortul Amber, un complex impresionant ce se întinde pe Dealul Vulturilor, la mică distanță de Lacul Maota, la care poți ajunge într-o scurtă plimbare pe elefant.

Pe urmele maharajahilor în Orașul Roz

Bijuteria Rajasthan-ului este Jaipur, renumit pentru numeroasele sale palate și forturi din marmură și gresie roz, de la care și-a primit supranumele de „Pink City”! Ia pulsul orașului în centrul istoric ce păstrează amprenta maharajah-ului Sawai Jai II, care era recunoscut pentru pasiunea sa pentru matematică, arhitectură și astronomie, motiv pentru care el a dezvoltat o mulțime de lucrări și proiecte dintre care și cinci Observatoare Astronomice. Cel mai mare dintre ele se află în inima Jaipurului – Jantar Mantar deține cel mai mare cadran solar din lume.

Dintre edificiile emblematice ale orașului Jaipur se numără Palatul Regal, un complex de clădiri în stil hindus ce funcționează astăzi ca muzee, Hawa Mahal zis și Palatul Vânturilor datorită celor 953 de ferestre mici ce permit o bună ventilație a aerului, dar și Templul Soarelui sau al Maimuțelor ce atrage un număr mare de pelerini hinduși care ajung aici pentru a se purifica în rezervorul complexului care ar fi alimentat cu apa fluviului-sacru, Gange.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferta Circuit India – Triunghiul de Aur – tarif: 791 euro/persoana + 599 euro servicii la sol, 9 zile (4 nopti in New Delhi, 2 nopti in Jaipur, 1 noapte in Agra) cazare cu mic dejun + cina la hoteluri de 4*, transport avion, ghid local, asistenta turistica. *Bonus cina festiva de Revelion, valabila pana la 08.11, in limita locurilor disponibile! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.

