„Piesa asta, Maria, e inspirată dintr-o experiență reală și, recunosc, dureroasă la momentul respectiv. Maria a fost genul acela de prezență care apare pe neașteptate și îți zguduie universul. Era de o frumusețe aparte, cu o carismă care atrăgea atenția imediat. Mi-a fost greu atunci, m-a făcut să-mi pun la îndoială relația, dar piesa asta este modul meu de a spune povestea din perspectiva mea, cu tot ce am simțit.

Nu am vrut să fie o piesă despre vină sau regrete. În schimb, am vrut să transmit clar și direct cum am trăit eu acele momente și să arăt că, până la urmă, am reușit să mă vindec. Am găsit puterea de a-i spune «Mariei» că, dacă e doar un joc pentru ea, mai bine să se retragă. Cred că e un mesaj pe care mulți îl înțeleg: să lupți pentru ce contează pentru tine, dar să știi când e momentul să mergi mai departe.

Acum, când privesc în urmă, sunt împăcată și fericită. Maria nu e o piesă de răzbunare, ci o poveste despre puterea de a mă ridica și de a pune punct unei etape. Cred că fiecare avem nevoie să ne eliberăm de lucrurile care ne-au rănit, iar pentru mine, scrierea acestei piese a fost eliberarea de care aveam nevoie.

P.S: am emotii maaaari ca la prima piesa

Va tzuuuuk”

În vara acestui an, Lidia a trecut printr-o perioadă grea

Artista a mărturisit că suferă de stări frecvente de leșin și vomă, o situație care îi aduce aminte de un episod similar petrecut în urmă cu opt ani.

Lidia a explicat că aceste simptome nu sunt o noutate pentru ea, întrucât s-a mai confruntat cu o situație similară în urmă cu opt ani. Atunci, în timpul unui concert desfășurat într-un parc din București, artista și-a pierdut conștiența pe scenă după ce a anunțat publicul că nu se simte bine.

„O să fiu foarte sinceră. Sunt puțin mai bine, tot nu sunt eu în apele mele, adică nu mă simt la capacitate maximă. Am mai luat niște fiole, mi-a dat o doamnă asistentă astăzi să iau, încă n-am făcut nimic pe venă, dar de luni încep, pentru că e cazul. Am în permanență stări de leșin și stări de vomă. Mă simt foarte slăbită. E o stare foarte ciudată, pe care n-am mai avut-o de vreo opt ani”, a transmis Lidia Buble într-un InstaStory.

