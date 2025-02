Pe Facebook și Instagram cântăreața Lidia Buble și-a anunțat fanii că o persoană se folosește de identitatea ei pentru a trimite mesaje nepotrivite utilizatorilor de pe TikTok. Artista e foarte deranjată de această problemă, mai ales că unii dintre urmăritori ei ar putea să își facă o imagine nepotrivită despre ea.

„Am văzut o chestie care pur și simplu m-o enervat foarte tare. O să vă las aici o poză cu un cont de TikTok care-mi folosește numele. Se dă drept eu și lasă niște mesaje foarte nelalocul lor oamenilor. De-alea cu «masează-mă în privat», chestii cu tentă sexuală.

Mi se pare dezgustător că face chestia asta folosind numele meu. O să vă rog din suflet să-i raportați pagina. Să facem ceva să închidă TikTok-ul pagina pentru că, pe lângă faptul că îmi fură toate filmulețele de pe TikTok, vorbește foarte aiurea cu oamenii și am văzut că mulți s-or șocat.

Au impresia că sunt eu. Nu sunt eu! Pagina mea are bifă și este oficială”, a spus Lidia Buble, la Instagram Story.

Deși contul respectiv de TikTok nu avea mulți urmăritori, clipurile video postate, furate de pe contul oficial al cântăreței, aveau foarte multe vizualizări. Astfel, ea le-a cerut ajutorul fanilor ei.

„Nu apelez la chestii de-astea, dar asta chiar mă deranjează, pentru că mai e o fază. Presa, la o simplă vedere, poate să aibă impresia că sunt eu. Mă dau cu mesaje de-alea, doamne să mă ierte Dumnezeu”, a mai explicat Lidia Buble.

Lidia Buble, sprijinită de familie în carieră

Cântăreața are șase frați, patru surori și 30 de nepoți. Chiar dacă are o relație foarte apropiată cu părinții săi, Lidia Buble a mărturisit că la început i-a fost rușine să le spună ce face. „Mă poartă în rugăciuni în fiecare zi, mă susțin și-mi dau sfaturi în orice situație m-aș afla. La început le-a fost foarte greu, pentru că eu n-am avut curajul să le spun că am intrat în industria muzicală”, a spus Lidia Buble, la Fresh by Unica.

Lidia Buble s-a lansat în urmă cu 10 ani, mai exact în anul 2014, cu piesele „Kamelia” și „Noi simțim la fel”, sub îndrumarea lui Adrian Sînă de la Akcent. Cântăreața le-a ascuns la început părinților săi cu ce se ocupă, iar un vecin le-a spus că fiica lor cântă. Tatăl artistei, care este pastor, i-a spus fiicei sale că nu trebuia să se ferească. Deși nu au fost prea încântați la început de meseria Lidiei, aceștia au susținut-o.

„«Măi, Lidia, tati, dar e posibil să nu ne spui? Să aflăm din vecini…». Au fost un pic necăjiți că nu i-am anunțat, dar n-am avut curaj și nu am îndrăznit pentru că și pentru mine era ceva ireal”, a povestit Lidia Buble. După ce au văzut că fiica lor are o carieră de succes și că este apreciată de oameni, părinții ei și-au schimbat părerea.

„Văzând că fac cu foarte multă dragoste acest lucru și că nu fac altceva decât să bucur sufletele oamenilor (n.red. – părinții) or ajuns să mă susțină. A fost șocul mare la început. Începuseră să curgă telefoanele din presă și nu erau obișnuiți cu treaba asta”, a mai spus Lidia, vorbind despre părinții ei, Rahela și Viorel Buble.

