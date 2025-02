Fericită că atât tatăl ei, cât și mama ei o vizitează, Lidia Buble a postat pe Instagram, la story, mai multe filmulețe în care le-a arătat fanilor ei ce surpriză i-au făcut părinții. Mai exact a dezvăluit ce pachet a primit de la mama ei!

„Vai, mami. Două bucăți de chec, fete! Vai, pizza de casă. Leșin! Vai, mami, vai. Și eu mă gândeam că mă laud să vă duc la restaurant. Și tu ai adus luxul la mine. Vai, mami, mulțumesc! Da, mami. Deci kiwi, mere și ce mai e, mami? Și rodii, două. Aici compot de cireșe. Și aici suc de… nectar de mere. Și astea sunt pentru ciorbă. Pe bucătărie puternic”, a spus Lidia Buble într-unul dintre InstaStory-uri.

Apoi, celebra cântăreață a mers să-l ducă pe tatăl ei la spital și a lăsat-o singură în casă pe mama ei. Întoarcă acasă, Lidia Buble a făcut un nou story pe Instagram, pentru a le spune fanilor ei din mediul online ce a mâncat și cum s-a simțit mama ei când a văzut-o că apreciază preparatele primite.

„După ce l-am dus pe tati și l-am internat și am fost eu sigură că totul e în regulă, ca să pot să plec, m-am dus acasă să mă ocup și de mami. Că am impresia că sunt copiii mei acum, că stau aici. M-am dus acasă să mănânc cu mami nu știu ce. Și ea a mâncat din ce aveam eu pe acolo și am pregătit pentru ea în frigider. Și eu, din ce mi-a dus ea.

Ea, cu o seară înainte să vină la București, s-a apucat, mi-a făcut o tavă din aia mare de pizza, trei checuri, o cutie mare de tăieței, supă, Doamne, compot, deci ce mi-a adus… Doamne, deci au venit cu portbagajul plin, efectiv. Și când mâncam din pizza aia, zic: «Ce pizza din Italia, de pe la restaurante… Nu există ceva mai bun»! Și o vedeam că era așa… Așa de bine se simțea, că ziceam: «Vai, mami, ce bună e, vai de capul meu». Deci era așa de luminoasă și de fericită era, că îi plăcea că eu mănânc și că îmi place ce a făcut ea pentru mine”, a mai spus vedeta pe internet.

Peste unul dintre clipurile video, Lidia Buble a scris și un mesaj: „Deci nu mai pot de dragul lor”, făcând referire la mama și la tatăl ei.

