În ciuda faptului că la TV nu mai este atât de prezentă, Lidia Buble își ține la curent fanii de pe rețelele de socializare cu aproape orice face zilnic.

Recent, celebra cântăreață a mers în vacanță la Istanbul, iar pentru că nu îi mai plăcea cum arăta părul ei, s-a dus la un salon pe care îl găsise pe Instagram, pentru a se tunde.

Nu i-a plăcut cum a fost tunsă

„Părul trebuia tuns, pentru că nu mai arăta deloc bine. Mereu când mă periam, îmi cădeau fire de păr și nici nu mai arăta bine. Am ajuns la Istanbul și acolo am mers la tuns. Eu am intrat în salon și am încercat să le spun ce îmi doresc, dar nu vorbeau deloc engleză, așa că le-am arătat poze. I-am văzut pe Instagram și erau niște coafuri superbe”, și-a început artista povestea.

Apoi, Lidia Buble a dezvăluit că nu a fost deloc tunsă așa cum spera și că, odată întoarsă în România, a trebuit să meargă din nou la salon. Mai ult decât atât, ea a afirmat că și-a învățat lecția și nu o să mai creadă ceea ce vede pe rețelele de socializare.

„Am ajuns acolo, m-am așezat pe un scaun și a venit la mine un băiat, cred că era asistent. Nu el trebuia să mă tundă, eu voiam pe altcineva, pe cine văzusem pe Instagram. A venit băiatul și și-a pus căștile pe cap, cred că asculta ceva. La un moment dat s-au strâns armate de oameni în jurul lui și ăsta a început să mă tundă, unul dădea cu foarfeca în timp ce mă tundea, unul usca părul… Nu mai înțelegeam nimic! Se întâmplau foarte multe chestii în capul meu în același timp. M-am uitat pe jos și am văzut jumate de cap pe jos și am zis că voi pleca fără păr. M-au filmat încontinuu, probabil să pună pe rețelele lor de socializare videoclipul.

Plec de la salon, ajung la hotel și nu mi-am dat seama cum sunt tunsă. Părea totul perfect. M-am periat și când am venit îmi venea să-mi bag mașina de tuns și să mă rad în tot capul. Într-o parte era mai scurt, era inegal. M-a filat mai mult într-o parte. Eu voiam să fiu tunsă drept, ei m-au tuns în U. Ideea este că eu mi-am învățat lecția: nu o să mai cred ce văd pe rețelele de socializare. Videoclipurile de pe pagina lor erau perfecte, coafurile impecabile. M-am întors în țară cu buza umflată și am început să caut unde să mă tund în București și am găsit. Acum este o tunsoare impecabilă”, a povestit Lidia Buble.

