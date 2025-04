Lidia Buble și-a pus fanii pe jar după ce, pe 1 aprilie, a făcut un anunț șocant pe rețelele de socializare, mai exact că s-a retras definitiv din muzică. Vestea a provocat un val de reacții din partea admiratorilor săi, însă, la scurt timp, artista a revenit cu explicații și a dezvăluit adevărul.

Lidia Buble și-a păcălit fanii de 1 aprilie

Totul a fost doar o farsă de 1 aprilie! Deși mulți nu se așteptau, Lidia Buble a considerat că aceasta este cea mai potrivită glumă, mai ales pentru că este un subiect care îi implică direct pe fani.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

„Ciao, prieteni! Vă zic așa, repede, pe scurt, pentru că nu am chef să dau prea multe explicații, dar mă rog, în fine. Eu o să mă retrag din industria muzicală, explicațiile nu știu când o să le primiți, am vrut să știți asta de la mine. Mă rog, oricum ar fi apărut în presă în următoarele ore, dar nu mai contează”, spunea Lidia Buble, chiar de 1 aprilie.

Recomandări România, victimă colaterală în războiul comercial al lui Trump. Efectele se vor resimți din a doua parte a anului, care sunt domeniile afectate – ANALIZĂ

„Știti că am zis că mereu, de fiecare dată când o să fie ceva legat de viața mea și consider eu că ar trebui să știți vă anunț eu înainte. Deci, de astăzi, vă anunț retragerea mea din industria muzicală. Nu știu! Văd eu când mă simt mai bine și mă calmez și sunt în stare să vă spun mai multe o să vă spun. Să aveți grijă de voi”, a încheiat cântăreața, care nu a schițat niciun zâmbet.

Lidia Buble nu renunță la muzică

După ce a văzut reacțiile emoționante ale admiratorilor săi, artista a mărturisit că s-a simțit vinovată pentru această farsă, însă a vrut să profite de ocazie pentru a face o glumă memorabilă.

„Dar cum ați putut să mă credeți, mă? Este 1 aprilie. Deci am primit la mesaje astăzi și la unele m-am simțit atât de vinovată că am făcut gluma asta. Nu știu, probabil că o fi fost proastă sau habar n-am, dar mi s-a părut cea mai bună glumă și cea mai potrivită pentru mine că sunt artist și cu ce altceva poți să sperii pe toată lumea dacă nu cu chestia asta? (…) Am glumit, cum credeți voi că la cât iubesc eu muzica și ce înseamnă pentru mine muzica, că aș renunța vreodată?”, a spus Lidia Buble pe pagina personală de Instagram.

Chiar dacă farsa de 1 aprilie a stârnit panică printre fanii săi, vestea bună este că artista rămâne pe scenă și continuă să-și încânte publicul cu muzica sa.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri Externe Statele Unite mai fac un pas în spate în grupul de sprijin internațional pentru Ucraina. Decizia luată de șeful de la Pentagon

Urmărește-ne pe Google News