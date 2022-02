În anul 2014 s-a aflat că Alina Chiuvulescu se iubește cu Dan Chișu. Ea venea după un divorț și nu credea că o să își mai găsească vreodată jumătatea, prefera să se concentreze la creșterea fiului ei. La un moment dat s-a scris că actrița și regizorul s-au iubit și acum ceva ani în urmă, însă ea a infirmat.

„Are Dan o replică foarte mişto legată de noi: „De ce să stricăm o poveste aşa frumoasă cu un adevăr?“ Asta pentru că s-a spus că noi am avut o relaţie acum nu ştiu câţi ani şi că am reluat-o. Nu e adevărat.”, a spus ea pentru OK! Magazine.

În același interviu ea a povestit cum a început relația cu Dan Chișu, dar și cât de apropiați sunt. „Evident că nu mi-a plăcut singurătatea şi că anticipam, într-un fel, momentul în care Michael va creşte şi mă întrebam ce voi face, dar fără să privesc situaţia cu disperare. Consideram că lucrurile merg într-un sens bun pentru mine şi acceptam mersul vieţii. Pe de altă parte, atunci credeam că n-o să mă mai căsătoresc. Culmea! Varianta asta ieşea clar din plan. Mă gândeam: „Ai ratat o dată, gata, a doua oară nu mai merge“.

Dar iată că s-a întâmplat până la urmă. Când e dat să fie, se întâmplă. Iar lucrurile au venit organic. Nici eu, nici Dan n-am făcut vreun efort. A fost să fie. Semănăm destul de mult, suntem născuţi în aceeaşi zi, 21 iulie. Şi, de fapt, e o chestie de asemănare, dar şi de complementaritate. E o întâlnire pentru care eu îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu.”, a mai povestit ea.

Nu doar în viața personală se sprijină unul pe altul, dar și în cea profesională. Actrița repetă acasă cu regizorul replicile, fac echipă bună. Alina Chivulescu joacă în serialul „RUXX”, care va apărea pe HBO Max pe 8 Martie.

