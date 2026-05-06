Conform declarațiilor poliției, femeia și copilul ei se aflau pe teren propriu pentru a efectua lucrări de grădinărit. În încercarea de a muta o dubiță în curte, băiatul ar fi pierdut controlul acesteia. Mama sa a intervenit pentru a-l ajuta, dar a fost lovită, relatează cotidianul german Bild.

Rănile suferite au fost fatale, iar femeia a murit pe loc. Un vecin a încercat să o resusciteze, însă fără succes.

După ce a lovit-o pe mama sa, băiatul a trecut cu dubița prin poarta curții și a avariat un alt vehicul parcat în apropiere. Copilul nu a suferit răni fizice, potrivit informațiilor oferite de autorități.

„Este atât de tragic. Săraca mamă, sărmanul copil…”, au spus martorii oculari, profund afectați.

Autoritățile investighează circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.

„În acest moment, nu avem indicii care să sugereze un defect tehnic al vehiculului. Totuși, un expert va verifica acest aspect”, a declarat un purtător de cuvânt al Parchetului din Darmstadt.

Poliția continuă ancheta pentru a stabili toate detaliile acestui incident dramatic.