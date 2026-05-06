Considerat un nonconformist în lumea mass-media şi un filantrop, Ted Turner a fondat CNN pe 1 iunie 1980. CNN este primul post de televiziune prin cablu dedicat exclusiv ştirilor, cu program non-stop, care a a revoluţionat jurnalismul televizat.

Un om de afaceri din Atlanta, dar născut în Ohio ȘI supranumit „The Mouth of the South” (Gura Sudului) pentru natura sa deschisă, Ted Turner a construit un imperiu media ce cuprindea prima superstaţie de cablu şi canale populare de filme şi desene animate, precum şi echipe sportive profesionale, cum ar fi Atlanta Braves.

Turner a fost, de asemenea, un navigator de renume internaţional, un filantrop care a fondat Fundaţia Naţiunilor Unite, un activist care a militat pentru eliminarea armelor nucleare la nivel mondial şi un ecologist care a devenit unul dintre cei mai importanţi proprietari de terenuri din Statele Unite. El a jucat un rol crucial în reintroducerea bizonilor în vestul Statelor Unite și a creat chiar şi desenul animat Captain Planet pentru a-i educa pe copii cu privire la mediu.

Dar viziunea sa îndrăzneaţă de a transmite ştiri din întreaga lume în timp real, la orice oră, a fost cea care l-a făcut cu adevărat celebru, odată ce ideea sa a luat elan, notează CNN.

În 1991, Turner a fost desemnat „Omul Anului” de revista Time pentru că „a influenţat dinamica evenimentelor şi a transformat telespectatorii din 150 de ţări în martori în timp real ai istoriei”.

Ted Turner şi-a vândut în cele din urmă reţelele către Time Warner şi a părăsit afacerea, dar a continuat să se declare mândru de CNN, numind acest post de televiziune drept „cea mai mare realizare” a vieţii sale.

„Ted a fost un lider extrem de implicat şi dedicat, neînfricat, curajos şi întotdeauna dispus să-şi urmeze intuiţia şi să aibă încredere în propria judecată”, a reacționat Mark Thompson, preşedinte şi director executiv al CNN Worldwide, într-un comunicat.

„El a fost şi va rămâne mereu spiritul conducător al CNN. Ted este gigantul pe umerii căruia stăm, iar astăzi ne vom opri cu toţii pentru a-l omagia şi a recunoaşte impactul pe care l-a avut asupra vieţilor noastre şi asupra lumii”, a transmis Thompson.

Cu puţin timp înainte de a împlini 80 de ani, în 2018, Turner a dezvăluit că suferă de demenţă cu corpuri Lewy, o afecţiune cerebrală progresivă.

Ted Turner lasă în urmă cinci copii, 14 nepoţi şi doi strănepoţi.

