Dezvăluirea făcută de Mihai Albu despre Iulia, la două săptămâni de la nunta cu Elena. Designerul a spus-o public

La două săptămâni de la nunta sa cu Elena Nechifor, Mihai Albu a vorbit deschis despre implicarea indirectă, dar esențială, a fostei sale soții, Iulia Albu. Aceasta s-a asigurat că fiica lor, Mikaela, nu doar că va fi prezentă la ceremonie, ci va avea o apariție impecabilă și memorabilă.

Celebrul designer de pantofi a mărturisit că a fost plăcut surprins de gestul Iuliei, care s-a ocupat personal de ținuta Mikaelei, de machiajul acesteia și de detaliile care au făcut-o să strălucească în ziua în care tatăl său a spus din nou „da”. Iar accesoriile și încălțămintea purtate de adolescentă au fost dăruite chiar de Mihai Albu.

Mikaela a fost domnișoară de onoare din partea tatălui său, în timp ce Elena a fost însoțită de fiica ei, Smaranda, în aceeași postură. Emoția a fost la cote maxime pe 24 mai, iar pozele publicate ulterior de Mihai Albu vorbesc de la sine: apropierea dintre tată și fiică a fost evidentă, iar bucuria de a o avea alături în acea zi specială i-a luminat privirea designerului.

„A fost și domnișoară de onoare la nuntă, a fost prezentă și la cununie lângă mine. Pe Mikaela, o pot considera o apariție, a arătat foarte bine. A avut grijă mama ei, a consiliat-o bine. A îmbrăcat-o frumos pe fiica mea, pe Mikaela. Tot mama ei s-a ocupat de păr și de machiaj. Eu i-am făcut încălțămintea și accesoriile”, a dezvăluit Mihai Albu la „Online Story by Conelia Ionescu”.

Mihai Albu a fost emoționat de fiica lui, Mikaela

Gestul Iuliei Albu, dincolo de relația de fost cuplu, a demonstrat un respect profund față de rolul lor comun ca părinți, iar Mihai nu a ezitat să-i mulțumească public, recunoscând că Mikaela a fost una dintre cele mai frumoase prezențe de la nuntă. De asemenea, el a observat cât de emoționată a fost fiica sa în ziua cea mare.

„Toate vorbele frumoase de la ea, chiar au fost din suflet, am simțit lucrul acesta. Era foarte apropiată, tot timpul căuta prezența mea, a stat lângă mine. A fost foarte emoționată, chiar m-a strâns așa de mână, de braț și mi-a spus mă bucur tare pentru tine, tati. Lucrul ăsta m-a emoționat. Am văzut-o și cu lacrimi în ochi, ea e foarte sensibilă. Am simțit că s-a bucurat pentru mine. Și la cununia civilă și la biserică a avut lacrimi în ochi”, a spus Mihai Albu pentru WOWbiz.ro

