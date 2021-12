Argentina Boldea e mama lui Cabral. Ea e femeia care l-a crescut pe prezentatorul emisiunii „Ce spun românii”, de la PRO TV, ea i-a oferit o educație și tot ea a fost cea care a făcut tot posibilul pentru ca el să-și croiască propriul drum în viață.

Pentru toate acestea, dar și pentru multe altele, Cabral îi e recunoscător. Ei i-a dedicat o postare pe contul personal de Facebook. A postat imagini de acum aproximativ 40 de ani cu ei, dar și un mesaj de suflet. Mamei lui Cabral îi pare rău că nu i-a oferit fiului și mai multe în copilărie, dar nu a avut multe posibilități. „Mama, când am făcut 40 de ani, mi-a zis cu lacrimi în ochi că-i pare rău de două chestii legate de mine. Că se gândește acum că m-a urecheat cam des. I-am zis că avea și de ce. Și că eu nu știu nici acum, după mulți ani, dacă aș ști să fac mai bine decât a făcut ea. Și că n-are rost să se gândească dacă a făcut și chestii mai puțin bune… mai bine se gândește la cât de greu a început viața și cât de multe lucruri a reușit să facă ea, prin puterile ei.

Și mi-a mai zis că-i pare rău că n-au fost bani să mă dea la niște școli din alea mai cu moț. Mă mânca limba să-i spun că dacă mă trimitea la școli mai bune… nu eram chiar atât de tembel acum. Dar m-am gândit că-mi livrează vreo două după ceafă… și n-am zis. Dar i-am recunoscut că, probabil, m-ar fi ajutat treaba asta. Și că, din nou, a făcut atât de multe bune, cu toate șansele potrivnice, încât gândurile astea efectiv nu-și au rostul”, a transmis Cabral.

„Am pornit în viață părăsit de tată la doar câteva săptămâni de viață. Cu o mamă de la țară, de la coada vacii”

Pe 4 octombrie 1977, Cabral s-a născut în București. Tatăl lui, de origine congoleză, a cunoscut-o pe mama sa româncă în timpul facultății. S-au îndrăgostit, iar ea a rămas însărcinată. Așa a venit pe lume prezentatorul care, în copilărie, a avut parte și de momente frumoase, dar și de clipe mai puțin plăcute.

Se știe că de la vârsta de 6 ani a practicat kickbox și thaibox. Are mai multe titluri de campion și vicecampion național la kickbox și thaibox, până la 23 de ani, concurând cu succes atât semicontact cât și full-contact. Ulterior, în anul 1998, el intră în lumea artistică. Atunci a apărut în emisiunea „Roata de rezervă”, de la Antena 1, iar un an mai târziu, în filmul „Je ne marcherais jamais seul”, prezentat la Cannes. Anii următori colaborează cu Prima TV unde moderează mai multe emisiuni.

Din anii 2000 trece la postul Acasă TV unde, pe parcursul mai multor ani, prezintă mai multe emisiuni și începe să joace în telenovele. Din punct de vedere personal, acesta a avut un mariaj cu Luana Ibacka, rodul iubirii lor fiind fiica Inoke. Au divorțat, iar în 2011 s-a căsătorit cu Andreea Ibacka, împreună având doi copii.

De curând s-a aflat despre viața mai puțin știută a lui Cabral. El a transmis un mesaj de încurajare pe blogul lui, povestind prin câte a trecut și el, cât a suferit, cât a muncit pentru a ajunge omul de astăzi.

„Am învățat să muncesc, să gândesc, să cresc. Am pornit în viață părăsit de tată la doar câteva săptămâni de viață. Cu o mamă de la țară, de la coada vacii, de la care am învățat că te poți ridica, poți învăța, poți alege orice carieră vrei tu… dacă ești dispus să muncești pentru asta. Și dacă ai încredere în tine. Apoi eram patru suflete într-un apartament de două camere și ieșeam din casă încălțat cu singura pereche de mergători crăpați la încheieturi.

Am descărcat TIR-uri cu cârca, am cărat moloz pe șantier, am schimbat roți, am sudat garduri..(..) De-asta îți spun acum… chiar de-i greu. Chiar de nu ești bine. (..) Ai încredere că poți”, a fost mesajul transmis de Cabral pe blogul lui.

