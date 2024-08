Diana Munteanu a vorbit deschis despre provocările și bucuriile de a fi mamă pentru un adolescent. Într-un interviu recent acordat revistei VIVA!, Diana a dezvăluit cum reușește să îmbine rolul de mamă cu cel de prietenă, fiind descrisă adesea ca o „mamă cool, ca o soră mai mare”. Totuși, vedeta știe să impună și limite atunci când e cazul, subliniind importanța echilibrului între libertate și responsabilitate în relația cu fiul său.

„David e un adolescent bun și cuminte. Da, adolescența e diferită de tot ce a fost până acum și e foarte diferită de adolescența din vremea mea. E foarte greu să compari și nu cred că e bine. Deși, cumva, cred că era mai bine în vremea aia, trebuie să mă adaptez la ce e acum. Suntem prieteni și

vorbim mult. E un copil deschis și mă bucură asta. Povestim de toate! Iubite nu există deocamdată, se ține departe încă, e concentrat pentru examenul din vară și evident, fotbal, care îi ocupă mult timp”, a declarat Diana Munteanu pentru sursa mai sus-menționată.

Vedeta de la Antena 1 a menționat că nu este deloc ușor să fii mamă singură, dar preferă să nu se plângă, ci să se concentreze pe aspectele pozitive ale vieții. Relația ei cu fiul adolescent este una deschisă și plină de încredere, iar implicarea fostului soț, Claudiu Niculescu, în creșterea băiatului lor este un alt factor esențial în menținerea unui mediu stabil și armonios pentru copil.

„Da, nu mă vait niciodată. Și nu-mi plac oamenii care se vaită. Că doar nu se schimbă cu ceva lucrurile dacă stai și te întrebi: «Aoleu, ce mă fac?». Pui mâna și faci, și ceva bun o să fie! Nu am avut niciodată timp să stau să mă vait sau să gândesc «oare de ce așa sau pe dincolo?». Cred că e mai important să încerci să rezolvi! Sigur, au fost momente când mi-a fost greu, dar n-am avut timp să stau să gândesc prea mult la cât e de greu… am mers mai departe! Participăm amândoi la creșterea și educația lui, David are o relație excelentă cu el și avem parte de multă comunicare.”

„Sportul l-a disciplinat foarte mult și l-a învățat foarte multe”

David are 15 ani și și-a ales deja cariera. Adolescentul joacă la FC Rapid 1923 Juniori, U15, unde este deja foarte apreciat.

„David este la U15 la Rapid, se simte foarte bine aici și muncește mult. Sportul l-a disciplinat foarte mult și l-a învățat foarte multe. Merge cu bucurie și e fericit! Și câtă vreme e fericit, eu sunt și mai și! Sunt mândră când are realizări, tatăl lui la fel, dar îi spunem mereu că e o muncă necontenită și, câtă vreme e din plăcere, e perfect”, a mai spus Diana Munteanu.

