Diane Keaton, o actriță celebră de la Hollywood, a avut trei relații notabile înainte de moartea sa la vârsta de 79 de ani. Potrivit Page Six, actrița, al cărei deces a fost confirmat sâmbătă, nu s-a căsătorit niciodată și nu a regretat această decizie. Cu toate acestea, ea a avut relații de profil înalt cu Woody Allen, Warren Beatty și Al Pacino.

Prima relație publică a lui Keaton

Prima relație publică a lui Diane Keaton a fost cu Woody Allen. Cei doi s-au întâlnit în 1969 când Keaton a dat o audiție pentru producția de pe Broadway a comediei lui Allen, „Play it Again, Sam”. Allen a scris în memoriile sale că a fost imediat atras de Keaton, pe care a descris-o ca fiind „adorabilă, amuzantă, total originală în stil, reală, proaspătă”. Eventuala lor relație a evoluat, cei doi ajungând să locuiască împreună în penthouse-ul luxos al lui Allen cu vedere la Central Park.

Keaton a câștigat un Oscar jucând rolul principal alături de Allen în „Annie Hall”, un film despre care mulți au crezut că se bazează pe relația lor. În ciuda despărțirii, cei doi au rămas prieteni apropiați de-a lungul anilor. Keaton a apărut în alte șapte filme ale lui Allen și l-a susținut când fiica sa, Dylan, l-a acuzat de agresiune sexuală, o acuzație pe care el a negat-o.

Recomandări Germania voia să antreneze armata rusă înainte de anexarea Crimeei și i-a oferit acces în cel mai modern centru NATO

Relația cu Warren Beatty

Keaton era deja într-o relație cu Beatty când au jucat împreună în filmul „Reds” din 1981. În memoriile sale, „Then Again”, Keaton a scris că avea o pasiune pentru Beatty după ce l-a văzut în filmul „Splendor in the Grass” din 1961 și nu-i venea să creadă când a început să se întâlnească cu el. Într-un interviu din 2017 pentru HuffPo, Keaton a împărtășit că Beatty i-a dat sfaturi bune de carieră când ea dorea să facă „proiecte neobișnuite, artistice”.

Actrița a mai dezvăluit că Beatty era romantic, amintindu-și de o ocazie când el a zburat cu ea de la Los Angeles la New York pentru că îi era frică să zboare singură.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Relația cu Al Pacino

Diane Keaton a avut, de asemenea, o relație on-again, off-again cu colegul ei din trilogia „The Godfather”, Al Pacino. Relația lor s-a încheiat definitiv după filmarea „The Godfather Part III”. „El era foarte atrăgător, și lucrul este că ne tot întâlneam din cauza muncii”, a spus ea pentru HuffPo.

„Munca aduce oamenii împreună; este foarte utilă. … Poate am nevoie de o altă slujbă pentru a găsi un alt mare inaccesibil!”. Ea l-a descris pe Pacino ca fiind „pur și simplu cel mai distractiv bărbat… Pentru mine, acesta este cel mai frumos chip. Cred că Warren [Beatty] era superb, foarte frumos, dar fața lui Al este wow. Chip ucigător, ucigător”.

În memoriile sale recente, „Sonny Boy”, Pacino și-a amintit cum a mers la avocatul său de divertisment în anii 80 pentru a-și discuta finanțele slabe, cu Keaton alături. După ce au discutat despre economiile sale modeste, Keaton a strigat la avocatul lui Pacino: „Știi cine este el?”. Când avocatul a început să răspundă, starul din „Book Club” a intervenit din nou: „Da, o să-mi spui, «Oh, e un artist.» Nu. El. Este. Un idiot,” a strigat ea. „E un ignorant,” a continuat ea.

„Când vine vorba de asta, trebuie să ai grijă de el”. În ciuda acestor relații de profil înalt, Keaton nu s-a căsătorit niciodată. În schimb, ea a devenit mamă singură la 50 de ani când a adoptat-o pe fiica sa, Dexter, acum în vârstă de 29 de ani, și pe fiul său, Duke, în vârstă de 25 de ani.