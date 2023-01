Crina Abrudan a împlinit 45 de ani pe 17 ianuarie, iar aniversarea a găsit-o în Maldive, împreună cu soțul ei, fostul fotbalist Gabi Popescu. Recent, Crina a vorbit despre lucrurile importante pe care le-a făcut în 2022 și a dezvăluit cum reușește să își mențină silueta.

„Lista lucrurilor bune pe care le-am făcut pentru mine în 2022 este destul de lungă și asta mă face să fiu mândră de mine. Printre ele se numără și faptul că mi-am făcut curat în farfurie și în frigider. Adică în alimentație.

Cu toate că nu mi-am propus vreodată și nici nu m-aș fi crezut în stare. Eram gurmandă și mâncam orice, pentru că nu mă îngrășam și am avut analizele perfecte, cu toate lucrurile nesănătoase mâncate.

De la începutul anului am renunțat în mare parte la zahăr si la prăjeli. Habar nu am ce m-a împins să fac asta. Probabil pentru prima dată în viață am zis să mai ascult și de alții și m-am gândit că poate totuși soțul meu are dreptate când îmi spune că mănânc prea mult zahăr.

Și am luat măsuri. Apoi la grăsimi am renunțat din Postul Paștelui când pentru prima dată am încercat mâncăruri/produse vegane. Am acceptat că Postul ca alimentație este despre a nu mânca produse de origine animală și nu despre a nu le înlocui cu ceva vegan.

Și după Post am rămas la produse vegane. Dulciurile au rămas în meniu, nu am renunțat la înghețată sau ciocolată, doar că nu le mai mănânc decât dacă sunt fără zahăr și grăsimi. Gustul este perfect! Acum nu mai pot mânca ceva prea dulce.

Carnea a ieșit încet din alimentație și habar nu am de ce, ca nu a fost cu intenție. Înainte să plec în Peru a trebuit să țin dietă și mi-am dat seama atunci cât de corect mănânc, pentru că a trebuit să renunț doar la puțina carne pe care o mâncam rătăcită prin diverse mâncăruri. Acum după Peru, nu prea mai pot să mănânc carne. Nu pot să explic de ce. Dar îmi place.

Și fără să îmi fi făcut un scop din asta, sfârșitul lui 2022 mă găsește aproape vegană. Am ales aceste poze să vedeți cum se vede pe un corp schimbarea de alimentație într-un interval de șase luni, fără a face mai mult sport, fără a da jos kilograme pentru că nu am slăbit, kilogramele sunt tot 53.

Nu mi-am propus vreodată să fac mușchi la sală, fac sport de trei ani, pentru sănătate. Restul a venit la pachet acum, odată cu schimbarea alimentației și doar când am schimbat alimentația”, a povestit Crina Abrudan, pe Instagram.

