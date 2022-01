În vârstă de 28 de ani, Ana Baniciu se poate lăuda cu multe proiecte de succes. Ea a apărut în producția LALA Band, formația de muzică, dar și serialul „Pariu cu viața”. Aceasta a câștigat și „Asia Express”, emisiunea de la Antena 1, alături de Raluka, iar acum ceva vreme a fost implicată și într-o afacere cu haine.

Invitată acum în podcastul lui Radu Țibulcă de pe YouTube, ea a vorbit despre toate acestea, dar și despre domeniul în care își dorește să investească bani în viitorul apropiat. „Eu o să mai fac business, dar nu cu haine. Mi-am dat seama că este un business foarte greu de făcut în România, adică ori pornești măreț cu sute de mii de euro și faci spectacol, ori pornești decent, dar decent rămâi. E o piață care e atât de plină de haine mișto și de ieftine încât de ce să mai faci asta. Am învățat ce e, ce implică și nu mi-a plăcut.

În schimb, m-aș băga în real-estate. Mă gândesc foarte serios să investesc niște bani în asta. Îmi place foarte mult, nu este neapărat sigur. Vreau să investesc în continuare, așa cum fac de 20 de ani, în mine”, a explicat vedeta.

„S-au adunat niște bani în ultima vreme”

Întrebată din ce trăiește acum, Ana Baniciu a dezvăluit că ea câștigă bani din contractele pe care le are în mediul online, este influencer. Totodată ea este și actriță, dar și cântăreață. „S-au adunat niște bani în ultima vreme. O să fiu foarte sinceră. Bani din influencering, se fac bani frumoși. Adică e greu să faci influencering de calitate, din punctul meu de vedere. Adică poți să faci… dar eu nu vreau să influențez oamenii să cumpere un produs care e de căcat. (…) Eu nu mă bag în lucruri în care nu cred. Am făcut greșeala să mă bag și mi-a părut rău după aia și am zis că nu se va mai întâmpla. Vreau să testez lucrurile, vreau să fiu sinceră față de oameni, nu vreau să îi mint. (…) Am zis că prefer să stau lefter, dar să fiu deschisă, să zic că nu sunt de acord cu produsul respectiv. (…)

Sunt campanii la care îmi place atât de mult să lucrez pentru că realmente sunt niște idei cool, niște idei în care mă regăsesc. Și îmi plac. Și agențiile trebuie să facă chestia asta. În vară, eu am avut o campanie cu bere. Să știti că femeile beau multă bere, eu știu unele care beau mai multă bere decât iubiții lor. Am avut un eveniment de lansare a campaniei, m-am simțit atât de bine cu oamenii ăia. Îmi place când oamenii în campanie te lasă liber”, a povestit ea.

„M-au rugat să îi contactez dacă vreau să pozez goală”

Ulterior, Ana Baniciu a vorbit și despre înfățișarea ei. A devenit cunoscută publicului larg și pentru felul în care arată, în special pentru posterior. Astfel, acesteia i s-a propus să pozeze în Playboy, dar a refuzat. „Sunt conștientă că Dumnezeu mi-a dat un corp ok, unitar. Cred că am avut o perioadă în care am vândut mai mult chestia asta, adică cred că era o perioadă în care mă simțeam eu mai sexy. Eu sper că nu am fost niciodată vulgară. Mi-am dorit să nu fiu.

Mie mi s-a propus să pozez în Playboy și altele când erau în România. În perioada LALA Band am primit telefoane și m-au rugat să îi contactez dacă vreau să pozez goală. Am zis că niciodată, în viața mea, poate dacă aveam alt nume sau nici așa nu aș putea să fac asta.

Mi se pare că nu mai rămâne niciun nimic. Nu mi-am dorit eu asta. Cred că totuși trebuie să rămână unele chestii intime, e corpul meu, niciodată nu m-am arătat așa gen Hai ia-mă cu totul. Mi se pare că trebuie să rămână ceva. Dar eu nu am nicio problemă cu femeile care aleg să facă asta”, a mai spus pe YouTube cântăreața.

