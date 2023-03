„Aș fi vrut să plec în America. Aș fi vrut să stau o perioadă mai lungă. Luni de zile, dar nu am făcut asta. Mă bate gândul până la urmă să plec măcar să vizitez. Nu știu de ce , cred eu că mi-ar plăcea foarte mult. Dacă nu erau părinții mei, aș fi plecat. Știu cât de mult înseamnă pentru mama să mă știe în preajmă. Și distanța este mare”, a declarat Doinița Oancea la Antena Stars, potrivit Spynews.

Doinița Oancea a vorbit și despre cea mai grea perioadă care i-a marcat viața. Actrița a trecut prin momente dificile.

„A trebuit să joc în aceeași zi în care mi-am înmormântat o mătușă. Eu provin dintr-o familie numeroasă, sunt un copil singur la părinți, dar mama a avut 5 surori și un frate. Eu am crescut între toți acești oameni, adică am primit iubirea lor.

Mătușile mele erau niște femei foarte bune și apropiate. Și cea care a murit la momentul respectiv o iubeam foarte mult.

Am cerut liber însă nu s-a putut, trebuia neapărat să filmez acea secvență. M-am dus acolo și mi-am făcut treaba pentru că eu în viața mea personală la momentul respectiv trăiam această situație de familie în care încercam să fiu stâlpul pentru mama și ceilalți.

Se simțea durerea, s-a transmis. Nu am putut să plâng, am rămas blocată. Eram ca un roboțel, nu mă cunoșteam, eu sunt o persoană foarte sensibilă”, a mai declarat Doinița Oancea.

Doinița Oancea, despre dezamăgirile în dragoste

Doinița Oancea și-a deschis sufletul și a vorbit despre suferințele prin care a trecut din dragoste. Actrița din serialul „Lia” a acceptat invitația lui Radu Țibulcă pentru podcastul „Vin de-o poveste”.

Doinița Oancea mărturisește că a învățat să se iubească pe ea, după despărțirile pe care le-a avut. Relațiile cu foștii iubiți au fost lecții pentru ea și nu regretă nimic din ceea ce a făcut.

Deși mult timp a evitat să spună dacă există un bărbat în viața ei, actrița a mărturisit că îi este foarte bine singură. De asemenea, ea a vorbit și despre despărțirea de Ionuț Ghenu, cel cu care Lora este acum într-o relație. Doinița Oancea a preferat să spună tot ce are pe suflet la podcastul lui Radu Țibulcă „Vin de-o poveste”.

„Foarte multă vreme am evitat să spun oamenilor dacă sunt sau nu singură, am lăsat-o într-o coadă de pește. Am avut nevoie de o perioadă să stau cu mine și să nu mă încurce și alte lucruri. Nu am vrut să știe lumea dacă sunt sau nu cu cineva. Nu prea îmi pun viața personală pe tavă. Relațiile pe care le-am avut… am început să vorbesc despre ele după ceva timp. (…)”

