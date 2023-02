Doinița Oancea mărturisește că a învățat să se iubească pe ea, după despărțirile pe care le-a avut. Relațiile cu foștii iubiți au fost lecții pentru ea și nu regretă nimic din ceea ce a făcut. Deși mult timp a evitat să spună dacă există un bărbat în viața ei, actrița a mărturisit că îi este foarte bine singură.

De asemenea, ea a vorbit și despre despărțirea de Ionuț Ghenu, cel cu care Lora este acum într-o relație. Doinița Oancea a preferat să spună tot ce are pe suflet la podcastul lui Radu Țibulcă „Vin de-o poveste”.

„Foarte multă vreme am evitat să spun oamenilor dacă sunt sau nu singură, am lăsat-o într-o coadă de pește. Am avut nevoie de o perioadă să stau cu mine și să nu mă încurce și alte lucruri. Nu am vrut să știe lumea dacă sunt sau nu cu cineva. Nu prea îmi pun viața personală pe tavă. Relațiile pe care le-am avut… am început să vorbesc despre ele după ceva timp.

„Sunt foarte mulți oameni într-o relație doar de dragul de a sta într-o relație”

Sunt foarte mulți oameni într-o relație doar de dragul de a sta într-o relație. Eu am ieșit dintr-o relație de 5 ani (n.r.: se referă la relația pe care a început-o în 2015, după despărțirea de Ionuț Ghenu). Nu avea hibe relația, nu ne băteam, nu ne înjuram. Mi-am dat seama că lipsește ceva. Nu am știut că îmi lipsește X din ecuație, înseamnă că nu știam cine sunt exact. Am zis că spun stop.

A fost un roller coaster emoțional. Am zis, ok, ia să văd… Eu în viața asta am să fac pasul cel mare când voi considera că am găsit, nu știu dacă jumătatea, că eu cred că sunt completă, dar să simt că omul ăla e al meu. Trebuie să fie ceva ce trece de fizic. Să simt că energia mea și a lui se întâlnesc și-n somn, să simt că eu comunic și când nu comunic, să simt că e pe viață”, a declarat Doinița Oancea pe YouTube, relatează Fanatik.

Actrița a recunoscut că a suferit din dragoste, însă a reușit să învețe câte ceva din relațiile sale care nu au funcționat.

„Eu pot să vin să mai spun că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate experiențele din viața asta. Chiar am avut parte de oameni mișto. Sunt foarte puține experiențe care m-au durut.

Noi nu învățăm ceva când suntem în zona de confort. Noi învățăm când nu suntem bine, ci când se întâmplă ceva. Ceva te face să îți mai pui niște întrebări și să te transformi. În viață, lucrurile rele nu sunt rele, ba chiar sunt binevenite. Știu că sună dubios, dar chiar e pe bune. Răul ăla vine ca să ne ajute, să îți mai dea voie să mai crești o treaptă”, a completat Doinița.

„Cineva mi-a zis atunci că eu nu aș putea să stau singură”

În ultima perioadă, vedeta de la Antena 1 și-a dorit să petreacă mai mult timp singură. Anul trecut, ea și-a sărbătorit singură ziua de naștere la munte, iar de multe ori a refuzat invitațiile prietenilor de a ieși în oraș.

„Am plecat singură de ziua mea anul trecut, singură cuc, la munte. În ultimii doi ani m-am izolat mult. Mă sunau prietenii, hai afară, hai acolo. Am zis că stau acasă. Stau cu mine. Am avut nevoia asta. Cred că a venit din faptul că am vrut să înțeleg cine sunt cu adevărat, ce pot, ce-mi doresc.

Eu, de exemplu, am fost crescută într-o familie numeroasă, cu mulți verișori. De mică am fost înconjurată de multă lume. Tot timpul am fost cu cineva. Cineva mi-a zis atunci că eu nu aș putea să stau singură, de aici a pornit tot, mă întrebam dacă e așa”, a mai mărturisit actrița.

