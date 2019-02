Dragoș Dolănescu a reușit să obțină o învoire de câteva zile pentru a veni în România, la zece ani de la dispariția tatălui său. Politicianul va organiza o slujbă religioasă pentru pomenirea părintelui său și va împărți pachete la cimitir.

Dragoș, căruia gândul îi fuge adesea la tatăl său, a povestit pentru Libertatea că Ion Dolănescu era atât de pasionat de profesia lui, încât sănătatea trecea adesea pe planul doi. La fel s-a întâmplat și înainte să moară:

„În decembrie și ianuarie fusese foarte bolnav. Avea probleme cu ficatul, cu rinichii și cu inima. Toată luna februarie am avut grijă de el, pentru că venisem special în țară când mi s-a spus că nu se simte bine. Tata era internat, îi era foarte rău și a vrut să se externeze ca să cânte și să moară pe scenă, la spectacolul pe care-l avea atunci Nicolae Botgros! Apoi, la începutul lui martie, eu am plecat spre Costa Rica. Chiar tata m-a trimis acasă, la familia mea. Mi-a zis că se simte bine, că se recuperează și ne vedem toți în vacanță. Dar nu am mai apucat”.