Scris de Adrian Elicopter și regizat de Gabriel Radu, filmul propune o reinterpretare modernă a poveștii „Frumoasa și Bestia”, în varianta urban–rural: ea – fată de mall, crescută în confort, el – băiatul descurcăreț de la țară, cu tupeu, imaginație și un farmec imposibil de ignorat. Două lumi care se ciocnesc cu scântei, replici tăioase și… dragoste pe nepregătite.

Povestea filmului „Dragoste la Țară”

Ana este „exilată” la sat pentru a învăța ce înseamnă viața simplă, iar întâlnirea cu Adrian îi schimbă perspectiva. Tocurile se afundă în noroi, internetul nu e, orgoliile sunt mari, iar situațiile devin din ce în ce mai absurde, mai ales când apare un rival cu bani, mașină și ambiții pe măsură. De aici până la haos total nu mai e decât un pas.

„Dragoste la Țară” marchează și a doua apariție pe marele ecran al unuia dintre cele mai urmărite cupluri din online-ul românesc, dupa Buzz House. Ana Iorga și Adrian Elicopter sunt nu doar protagoniștii filmului, ci și un fenomen pe TikTok, fiecare cu comunități de aproape 1 milion de urmăritori, care îi urmăresc zilnic pentru umorul autentic și energia lor naturală.

Cine joacă în „Dragoste la Țară”

Distribuția este completată de nume cunoscute precum Carmen Tănase, Sergiu Smerea, Iustin Chiroiu și Andrei Tiberiu, iar producția este semnată de Vidra Productions.

Filmul intră în cinematografe începând cu 29 decembrie, fiind o comedie românească fresh, despre diferențe, orgolii, dragoste și prietenie, care se savurează cel mai bine alături de cei dragi,.