La 20 de ani, îndrăgostită până peste urechi, Nicole Cherry a decis să renunțe la confortul căminului părintesc și să se mute cu iubitul.

”Locuim împreună de câteva luni, ne-am acomodat repede, ăsta cred că este un lucru foarte bun. Nu am avut probleme de cuplu. Mi se pare că e perfect normal tot ce se întâmplă”, ne-a spus artista.

Îndrăgostiții nu și-au impus reguli acasă și reușesc să se înțeleagă din priviri și să se completeze perfect. ”Nu trebuie să-i spun să facă un anumit lucru sau el să îmi spună mie, pentru că eu, cumva, simt, iar el la fel”, a adăugat ea.

Vedeta ne-a mărturisit și că în curând își vor schimba locuința:

”Urmează să ne mutăm. Rămânem în același complex, dar ne mutăm în alt apartament mai mare. Trecem de la două camere la trei. Avem nevoie de mai mult spațiu pentru hainele mele, asta e tot”.

El e cu facturile, ea, cu ordinea și cu mâncarea

Secretul bunei înțelegeri dintre cei doi poate sta și în faptul că Nicole, pe numele ei real Nicoleta Janina Ghinea, și-a asumat treburile de gospodină, deși statutul de vedetă și vârsta fragedă i-ar fi putut face pe mulți să creadă că e genul care angajează ajutoare pentru treburile casei.

În ciuda concertelor și a altor proiecte în care e implicată, Nicole își face timp pentru a găti și e mereu preocupată ca toate lucrurile să fie la locul lor. Lui îi revine plata facturilor.

”Sunt obsedată de ordine, asta și pentru că am trăit într-un mediu în care era curat și dacă lăsam foehnul aiurea, în trei secunde era strâns și pus la locul lui. Cred că mi s-a transmis asta cumva și sunt la fel de obsedată. Nu-mi place să plec de acasă până nu știu că am lăsat ordine, că e OK și când mă întorc pot să stau bine mersi. Și el e destul de ordonat pentru un bărbat”, a mai spus, pentru Libertatea, Nicole Cherry.

