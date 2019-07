Eda părăseşte temporar pupitrul Ştirilor sportive TVR pentru a trăi emoţiile Cerbului şi a fi acolo unde a visat mereu să ajungă. „Anul acesta îmi voi serba ziua de naştere în cel mai frumos mod cu putinţă: pe scena Cerbului de Aur!”, mărturiseşte Eda. „Nu am ratat nicio ediţie şi îmi aduc aminte de momentul în care Cerbul de Aur era câştigat de Monica Anghel, în 1996, iar eu, în vârstă de 14 ani, eram în public. Eram atât de emoţionată şi plângeam de fericire, gândindu-mă timid că poate cândva, când voi creşte mare, voi avea ocazia să fiu şi eu parte din ceea ce înseamnă Cerbul de Aur. Şi am avut! La ani distanţă, am lucrat ca redactor pentru festival, iar acum voi fi pe scenă!”, mai spune frumoasa vedetă TVR.

Actor, muzician, prezentator! După cum se vede, Elvin Dandel a preluat ştafeta de la tatăl său Ricky Dandel în toate domeniile artistice.

„Sunt foarte fericit să fiu pentru a doua oară pe scena Festivalului în calitate de prezentator, să simt de aproape pulsul acestui eveniment de tradiție”, declară Elvin, care își amintește și de prima sa apariție la Cerb, în 1996. „Aveam 15 ani şi am interpretat alături de tatăl meu cunoscuta „Perinița“, într-o prelucrare techno, aranjament care mi-a aparținut, show-ul nostru fiind chiar în deschiderea recitalului lui Tom Jones”, spune tânărul Dandel. „Faptul că am fost invitat din nou pe scena prestigiosului festival ca prezentator mă onorează. Doresc întregii echipe de organizare și participanților o ediție reușită, care să rămână și peste ani în memoria publicului”, încheie Elvin.

Eda și Elvin vor prezenta cele două zile de concurs din cadrul Festivalului (joi-vineri, 22-23 august) şi Seara de Gală (sâmbătă, 24 august). A 19-a ediţie a Festivalului va avea loc în perioada 22 – 25 august, în Braşov, şi va aduce pe scena din Piaţa Sfatului mari artişti ai muzicii din România şi din străinătate, primele nume anunţate de organizatori fiind Ştefan Bănică jr. şi Irina Rimes. Urmează şi alte surprize! Pe lângă recitalurile vedetelor invitate, 12 finalişti ai concursului internaţional de interpretare vor cânta pentru premii de peste 55 de mii de euro. Pentru concurenţii din acest an, echipa TVR a pregătit un format cu două zile de concurs, o Gală de premiere şi evenimente adiacente.

